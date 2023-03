Které chutě jídla rozlišuje kočka? Sladké necítí, zná ale chuť umami!

Možná jste to nevěděli, ale kočka neumí rozlišit všechny chutě, tudíž je dost důležité, co jí dáváte k jídlu. Mlsný kočičí jazýček není pouhá fráze, ale realita. Pamatujte, že se nají teprve poté, kdy jí jídlo voní. Jaké chutě rozlišuje kočka?

Kočky mají vyvinutou chuť méně než psi i lidi. Mají také malý počet chuťových pohárků, které se nachází na špičce jejich jazyka, některé se najdou i u kořene a na stranách. Pro porovnání lze říci, že lidé mají přibližně 9 000 chuťových receptorů a kočky jich mají jen kolem 500.

Jak fungují kočičí smysly, se podívejte v tomto videu:

Jestli kočky něco neocení, tak je to sladké. Sladkou chuť totiž vůbec necítí. Receptory na sladkou chuť sice na jazyku mají, ale neumějí je používat. Jde o genovou deformaci. Kočka ale pozná, když je něco slané, kyselé nebo hořké. Kyselá a hořká strava však kočce nechutná, tudíž máte opravdu omezený sortiment, čím ji potěšit a nasytit. Některá kočka není schopná sníst šunku, která byla třeba dva dny otevřená v lednici, protože už je na ni moc kyselá.

Dejte si pozor, aby vaše kočka nesnědla listy nebo stonky rajčat. Zdroj: Madhourse / Shutterstock

Kočky milují takzvanou pátou chuť umami

Co vás ale nejspíš šokuje nejvíce, je, že kočka pozná chuť umami. Pokud nevíte, co to je, pak vězte, že umami je takzvaná pátá chuť. Její název pochází z Japonska a znamená delikátní či chutný. Receptor pro umami byl objeven v roce 2000 a vnímá v jídle obsažené glutamáty, které zvýrazňují chuť pokrmu.

Chuť umami je typická pro potraviny bohaté na bílkoviny, jako jsou maso, ryby nebo mořské plody, prostě vše, co kočky milují. Občas bývá nazývána i jako chuť masová. Nenechte se ale obalamutit, nachází se i v určité zelenině a mateřském mléku.

Kočky mají 200 milionů čichových buněk

Čeho ale mají kočky dostatek, to jsou čichové buňky. Těch mají dokonce až 200 miliónů a právě díky nim rozpoznávají potravu a to, co jim chutná. Dlouze tedy většinou potravu očichávají, a když jim na první dobrou nevoní, těžko je přesvědčíte, aby jídlo snědly.

Kočky většinou odhalí zabalené léky v šunce Zdroj: shutterstock

Kočky vycítí i léky v šunce

Problém je i v tom, když chcete kočce zabalit například do šunky nebo sýra prášek. Její čich je natolik silný, že ho vždy cítí a udělá cokoliv, aby ho vypreparovala a nemusela sníst.

Mléko kočka neocení

Možná se mylně domníváte, že kočky mají rády mléko, ale není to tak. V mléku je totiž mléčný cukr, a protože sladké chuti kočky neholdují, vlastně ji ani nepoznají, tak často mléko vůbec nepijí. Raději kočkám tedy dopřejte na přilepšenou maso. Kočky jsou totiž masožravé a vegetariány se z nich nesnažte dělat za žádnou cenu.

Zdroj: www.hobby.instory.cz, www.krmeni.cz, www.youtube.com