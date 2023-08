Ovoce slepicím chutná. Jaké jim klidně dopřát, a které jim škodí? Podívejte se

Spokojené slepičky rovná se krásná a chutná vejce. Čím pestřejší stravu slepicím dopřejete, tím chutnější a zdravější bude i snáška. Není nutné se omezovat jen na zrní, ale velkou radost jim uděláte i ovocem. Které jim dopřát a na co si dát raději pozor?

Ovoce slepicím velmi chutná, je to pro ně příjemná změna a zdroj cenných vitaminů a minerálních látek. Pestrá strava se pak promítá i do kvality snášených vajec. Čím lepší a pestřejší stravu slepicím dopřejete, tím bohatší bude snáška a vitaminy a minerály se promítnou i do obsahu vajec. Jaké ovoce slepice milují a na co si dát pozor?

Pozor na mlsouny

Slípky jsou velkými mlsouny. Když jim tak do výběhu připravíte kdejakou dobrotu, ihned se do ní pustí. Existují však potraviny, které by měly zůstat slepičkám zapovězeny. Konzumací zakázaných potravin by se mohly slepice velmi jednoduše otrávit. Které potraviny to jsou? Podívejte se na video:

Pokud vás napadlo dávat slípkám zbytky z kuchyně, brzděte. Koření pro ně není nijak vhodné a slepice nejsou bezedné popelnice. Abyste se mohli radovat ze zdravých vajec, je potřeba dbát i na stravu, kterou svým slípkám dopřejete.

Jádřince jablek jsou pro slepice jedovaté

Na sladkých šťavnatých plodech si opeřené krásky pochutnávají rády. Je to pro ně zpestření, často i ochlazení v parných dnech. Milují jablka. Ty jim můžete nakrájet a smíchat s trochou ovesných vloček a bílého jogurtu. Zní to jako parádní snídaně a věřte, že slepičky se vám za takovou laskominu bohatě odmění. Jediné, na co si musíte dát pozor, jsou jádřince. Ty vždy vykrojte. Jadérka jsou pro slepičky jedovatá. Do snídaňového jogurtu klidně přihoďte pár borůvek nebo malin. I ty dodají slepičkám spoustu minerálů, živin a vlákniny.

Slepičkám dopřejte pestrou stravu. Kromě semínek i ovoce. Zdroj: Chloe Langton / Shutterstock.com

Skvělá zábava

Dopřejte svým slepičím holkám a vhoďte jim do výběhu půlku vodního melounu. Za prvé budou mít postaráno o skvělou zábavu, za druhé jeho prostřednictvím získají cenné látky a vodu.

Pozor na stonky a listy rajčat

Bez obav můžete slepičkám přilepšit i hroznovým vínem. Semínka nemusíte nijak preparovat, jejich žaludek si s nimi (na rozdíl třeba od psů) poradí. Stejně tak budou vděčné za kousek ananasu. Kromě klasických sladkých jablíček, jim chutnají i ta rajská. Pozor však na listy a stonky rajčat, jsou pro slípky jedovaté.

Meloun slepice ksvěle zabaví i osvěží. Zdroj: Shutterstock

Avokádo nikdy!

Pokud by vás napadlo dopřát slepičkám zdravé tuky v podobě avokáda, rychle na to zapomeňte. Avokádo je pro ně toxické a hostina by mohla pro vaše opeřené svěřenkyně dopadnout až fatálně.

