Jakou má váš pes paměť: Udělejte mu jednoduchý rychlý test

Přemýšleli jste někdy o tom, jakou má váš pes paměť? Je to trošku jinak než u lidí, kteří si uchovávají vzpomínky na základě prožitých obrazů a pocitů. Váš čtyřnohý mazlíček reaguje na pachové otisky, zvuky a pohyby prožité v minulosti.

Psí paměť je asociativní

Charakteristickým důkazem asociativního typu paměti je podmíněný reflex. Důkaz provedl už známý ruský vědec Ivan Petrovič Pavlov. Pokaždé když přišla doba krmení, rozsvítil červené světlo nebo zvonil na zvonek. Psi si tuto informaci uložili zanedlouho do paměti a věděli, že přichází čas potravy. Brzy po těchto signálech reagovali zvýšeným slintáním.

Princip psí paměti

Jako pejskaři jste jistě zažili situaci, kdy se malé štěně žene na průzkum nového předmětu či člověka, kterého ještě nezná. Jistě jste si všimli, že jeho zvědavost doprovázela i opatrnost. V případě nepředvídatelné situace se lekl, utekl a z podobné situace měl následně obavy a strach, protože si tuto zkušenost spojil s pachem osoby či věci a daným zvukem. U některých psů s citlivou povahou to pak může být mnohaletý problém.

Paměť a rozumové nadání psa je u každého plemene rozdílná, takže na tom nejsou všichni stejně. Zdroj: shutterstock.com

Psí čich je výborný a souvisí s pamětí

Čich psa je perfektní a je pro něho nepostradatelným. Přestože osobu, kterou už znal, neviděl dlouhou dobu, pozná ji podle pachového otisku a zvuku. Tyto dva vjemy jsou pro psy prvotní, teprve až poté přichází na řadu jejich zrak. Důkazem toho, jak u psů funguje dlouhodobá paměť, je i návštěva veterinární kliniky. Už když se přibližují k této budově, natož pak do čekárny, nejraději by to otočili a šli se svým páníčkem domů nebo někam ven. Psí paměť je sice stejně jako ta lidská založena na smyslových vjemech, ale na rozdíl od nás lidí nejsou pro psy tak důležité vjemy zrakové. Mnohem lépe si psi věci pamatují díky sluchovým a pachovým zážitkům.

Každá rasa to má s pamětí trochu jinak

Paměť a rozumové nadání psa je u každého plemene rozdílná, takže na tom nejsou všichni stejně. Třeba němečtí ovčáci jsou na tom podstatněji lépe než třeba buldoci. Ovšem nejde to porovnávat jen takto, protože každá rasa dostala do vínku něco specifického. Vyskytují se rozdíly i v rámci jednoho plemene, protože každý psí jedinec je jiný a záleží i na vedení.

Dobrá paměť je pro psa nepostradatelná

V případě, že si pes nepamatuje, mnohem hůře se učí novým věcem a situacím. A stejně je to i ve stáří, protože paměť se u psů mění i s věkem podobně jako u lidí. Staří psi mají podobné symptomy, takže více zapomínají a špatně si i vzpomínají jako staří lidé.

Otestujte si svého mazlíčka testem

Kanadský psycholog a odborník na chování psů Stanley Coren vymyslel test, který vám ukáže, jak na tom váš pes je s krátkodobou i dlouhodobou pamětí. Je to docela jednoduché, a navíc i zábavné. Je zapotřebí dodržet pár věcí. Psovi by měl být minimálně jeden rok a testovat byste měli tam, kde už to zvíře zná minimálně deset týdnů. Pak už vám budou stačit jen stopky, nějaká ta pamlsková dobrota a jde se na to!

Test krátkodobé paměti

Testování provádějte ve větší místnosti, která není přeplněná nábytkem a připravte si pamlsek, který nemá na první dobrou výraznou vůni. Vhodný je nějaký keksík nebo i obyčejný piškot. Pes by se měl posadit uprostřed prostoru, ale když by nevydržel sedět na místě využijte vodítka, které přivážete, anebo si vezměte k ruce někoho z rodiny. Ukažte mu, že pro něho máte dobrotu, kterou mlčky položte do rohu místnosti tak, aby vás při tom viděl. Pak se k němu vraťte a v malých kruzích s ním odejděte na 15 vteřin ven. Po této době pusťte psa volně zpět do místnosti a zapněte stopky.

Vyhodnocení reakce body

Řítí se rovnou k pamlsku – 5 bodů

Očichává na správném místě a pamlsek najde – 4 body

Zmateně hledá na mnoha místech, ale pamlsek najde do 45 vteřin – 3 body

Pamlsek najde po 45 vteřinách – 2 body

Pamlsek nehledá – 1 bod

Testování provádějte ve větší místnosti, která není přeplněná nábytkem a připravte si pamlsek, který nemá na první dobrou výraznou vůni. Zdroj: shutterstock.com

Test dlouhodobé paměti

Druhý test udělejte hned po prvním. Vše bude ve stejné místnosti a se shodným pamlskem. Postupujte stejně, jen dejte dobrotu do jiného roku. Odejděte se psem na 5 minut pryč a pak se sním vraťte a opět pusťte stopky.

Vyhodnocení reakce body

Pamlsek okamžitě našel – 5 bodů

Než pamlsek najde, hledá v rohu z prvního testu – 4 body

Systematicky očichává a pamlsek najde do 45 vteřin – 3 body

Pamlsek najde po 45 vteřinách – 1 bod

Pamlsek nehledá – 0 bodů

Zdroje:

www.andy.webgarden.name, www.barkspot.com, www.stoplusjednicka.cz