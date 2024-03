Přichází jaro, a to přináší řadu změn. Začíná se oteplovat, a to nevnímáte jen vy, nýbrž i váš psí kamarád. S příchodem jara se mění i jídlo, které váš čtyřnohý miláček potřebuje. Podívejte.

Jakmile se venku trochu oteplí, váš mazlíček hned tuto pozitivní změnu pozná. Už ho totiž nebudete muset venčit v kožichu a teplých oblečcích a procházky budou delší, jelikož již nehrozí tak veliké riziko nachlazení. Ale toto nebudou jediné změny, které se vašeho čtyřnohého miláčka týkají. Společně se změnou počasí a aktivit byste také měli trochu obměnit pejskovi stravu.

Hydratace je klíč

V zimě je potřeba psy zahřát co nejvíce, to se také projevuje na tučné stravě, která pejskovi dodá teplo a zasytí jej. Když se ale mění roční období, je potřeba nasadit pejskovi lehkou dietu. Především je nezbytné, abyste dbali na psovu hydrataci. To je faktor, který byste neměli podceňovat. Chlupáč si totiž bude více hrát venku, když je teplo a spotřebuje větší množství energie. Hydratace je naprosto klíčová, aby se nestalo, že váš čtyřnohý kamarád dostane úpal. Proto mu klidně měňte vodu i několikrát denně, aby se měl přítel člověka vždy šanci napít čerstvé a svěží tekutiny.

close info Profimedia zoom_in Při změně ročního období je nesmírně důležité, aby váš čtyřnohý kamarád byl dostatečně hydratován.

Psí strava na jaře

Společně s hydratací je velice důležité přejít ze zimní, tučné a teplé stravy na něco odlehčenějšího. Samozřejmě, že dávky granulí či konzerv se určují jak podle velikosti, tak podle věku psa, ale pokud jste dávali psovi například najíst třikrát denně, nyní už tolik nebude potřebovat. Stačí mu dát najíst ráno a večer. Pokud dáváte psovi k jídlu jen granule, je na čase mu přidat trochu tekutější stravu, jako jsou například konzervy a kapsičky. Pokud se vám zdá, že pes ztrácí chuť k jídlu, nemusíte se vůbec obávat. Je to naprosto normální a může za to teplo. Proto není od věci dávat pejskovi jídlo v chladnější denní hodiny a misku vždy položit na chladnější místo, ideálně do stínu. Pokud chcete pejskovi dodat chuť k jídlu, přidejte mu do jídla ochlazující jídlo jako jsou například ryby, krůta nebo kachna.

