Jedí kočky rajčata? Jsou pro ně nebezpečná?

Někdy je to až s podivem, co všechno se rozhodnout naši mazlíčci pozřít. Když jednou za čas snědí žábu, hmyz nebo plastovou hračku, možná už začínáte pochybovat o jejich zvířecích instinktech. Možná jste slyšeli o kočkách, které si způsobily zdravotní problémy pozřením dračince. Co jiného na ně v našich domovech číhá? Víte, že se kočky mohou přiotrávit rajčaty?

Kočky rajčata nejedí, ale najdou se i výjimky

Málokteré domácí zvíře přičichne k zelenině, ale výjimky ctí pravidlo. Pes mojí babičky se z pravidla cpal bramborovými slupkami, kdekoli je objevil a někteří kokři mých přátel slupli klidně cibuli, resp. cokoli co upadlo z kuchyňské linky nebo stolu. Ani se nedá říct, že by potravinu rozžvýkali. Jejich tlamička nasála padající kousek jako hubice vysavače, pes ani nemrknul a čekal na další. Moje vlastní kočka je schopná rozcupovat plastovou krabičku nebo sáček, aby se dostala k olivám. Kam na ty nápady chodí? Na to nemám odpověď.

Zelené časti rostliny i nezralé plody rajčat mohou kočkám, ale i jiným malým zvířatům, způsobit zdravotní potíže Zdroj: Profimedia

Proč jedí kočky trávu?

Ať už je láká nebo jim voní cokoliv, zvířata někdy pozřou nezvyklé i nevhodné potraviny. Navíc kočky jsou známé tím, že požírají i zelenou trávu a jiné rostliny v okolí domova. Dělají to, protože si potřebují pročistit zažívací systém, ve kterém se kumulují chomáčky chlupů pozřených během očisty kožichu. Různé trávy působí na kočky laxativně, jiné zase pomáhají problémům s žaludkem. Pokud kočka nemá možnost pomoci si trávou, bude hledat jinou zeleň, a právě tehdy nastává největší riziko, že ochutná i listy a stonky rajčat. Pokud je máte v bytě, na balkoně nebo v okolí vašeho domu zbystřete. Ani nezralá rajčata nejsou vhodná a kočkám k nim raději zamezte přístup. Ptáte se proč?

Jak se na kočkách projeví otrava rajčaty?

Zelené časti rostliny i nezralé plody rajčat mohou kočkám, ale i jiným malým zvířatům, způsobit zdravotní potíže. Mohou za to dvě látky obsažené v zelených částech, jimiž jsou solanin a alfa tomatin. Symptomů otravy zelenými rajčaty je celá řada.

Patří mezi ně:

zvýšená produkce slin

nechutenství

průjem

zvracení a žaludeční problémy

zmatení

změny v chování

celkový útlum nervové soustavy až apatie

fyzická slabost

zpomalení srdeční činnosti

rozšířené zorničky

Kočka potřebují k dobrému zažívání trávu. Zdroj: Aleksandra Madejska / Shutterstock.com

Vzít nebo nevzít kočku k veterináři?

Naštěstí pro vašeho mazlíčka, ať už je to kočka nebo jiné malé zvíře, příznaky přiotrávení trvají zhruba 24 hodin a poté samy odezní. To platí, pokud kočka zkonzumovala jen malé množství a příznaky jsou mírné. Pokud si nejste jistí a máte za to, že jde o skutečně silnou intoxikaci, navštivte veterináře. Vezměte s sebou list rajčete, které zvíře pozřelo, případně můžete k analýze přinést i vzorek toho, co zvíře vyzvrátilo. Veterinář patrně provede odběry a pozorování, jimiž zjistí aktuální strav kočky. Především se bude zajímat o srdeční činnost, dehydrataci a případné obtíže s dýcháním.

Jak preventivně zakročit?

Kočky potřebují trávu, aby dobře zažívaly. Kupte jim speciální kočičí travní semena, která stačí zalít a za pár dní vám vyrostou jako velikonoční obilky. Poskytněte kočce zábavu a pokud je to možné, nenechávejte ji v blízkosti rajčat. Rostliny rajčat nejsou pro většinu koček nijak atraktivní. Většinou se o ně začnou zajímat z nudy a v případě, že nemají možnost konzumovat jinou zeleň.

Zdroje: balconygardenweb.com, www.felineliving.net