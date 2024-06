Zvažujete používání sody doma k mytí a čištění celé domácnosti? Kvůli psovi se zdráhat nemusíte, hravě sodou vyčistíte nejen jeho pelíšek, ale i všechno ostatní včetně hafana samotného.

Používání sody v domácnosti se psem

Oblíbili jste si používání jedlé sody v domě i na zahradě? Obyčejná soda bikarbona je malý zázrak, který dokáže spoustu věcí. Nebo to tak alespoň vypadá. Jak je to možné?

Je to prostředek, který má čistící schopnosti, pohlcuje pachy, neblaze působí na hmyz či mikroorganismy a je to látka zásaditá. To úplně stačí, aby se právě soda stala nenahraditelným multifunkčním pomocníkem.

Ve srovnání s mnoha jinými prostředky je navíc také docela levná a nyní ji koupíte nejen v malých sáčcích, ale také v pořádných pytlích po kilech.

K čemu lze použít sodu v domácnosti se psem? Na toto téma pro vás připravila příspěvek Dr. Karen Becker, který najdete na stejnojmenném YouTube kanálu.

Zdroj: Youtube

Jak čistit sodou psí pelíšek nebo hračky?

Pokud se tedy i u vás doma stala soda univerzálním pomocníkem nebo zvažujete její pořízení, vězte, že se dá výborně použít i v péči o psa nebo kočku. Jak?

Soda je výborným čistidlem, takže s její pomocí vydrhnete psí misky a podlahy v místě, kde pes jí. Je to známá věc, že pejsani neumějí stolovat, ubrouskem si čumák neotírají, ale spíš slintají, olizují, drobí a vytvářejí pěkně lepivou a hmyzu skvěle vonící hmotu, která snadno zasychá a drží na jakýchkoli površích. Použít můžete nejen kombinaci sody a octa, ale také samotnou sodu smísenou s troškou vody.

Sodou posypejte okolí misek a přelijte místo trochou octa, nahrubo kartáčem podlahu očistěte a pak setřete čistým, do vody namočeným mopem.

Sodou vyčistíte psí pelech stejně jako koberce, matrace a čalounění. Díky sodě nebude pelíšek zapáchat a zredukujete jí také roztoče, klíšťata nebo mravence. Sodu vemněte do materiálu, nechte alespoň 15 minut působit, a pak vyčistěte vysavačem, případně na zahradě vyprašte plácačkou na koberce.

Sodu můžete použít i místo psího šamponu.

Mytí psa sodou

Soda je použitelná jako suchý i mokrý šampon. A to nejen u zvířat, ale i u lidí. Je neagresivní a mírná jak pro pokožku, tak i vlas či chlup. Sodu vemněte do srsti po malých dávkách a následně psa dobře vykartáčujte. Ideálně venku na zahradě nebo během procházky

I když soda na „suché mytí“ funguje, pouze polapí pachy a přebytečnou mastnotu. U lidí funguje zhruba den, pak je nutné vlasy umýt a stejně tak je to i u psů. Pokud je pes vážně špinavý, vykoupejte ho ve vaně a klidně sodu opět použijte.

Můžete ji vetřít do kožichu za sucha nebo připravit smísením s troškou vody pastu, kterou vetřete do mokrého kožichu zvířete. Sodu nechte působit, jak dlouho je to jen možné, a pak psa osprchujte příjemně vlažnou vodou. Mytí sodou je šetrné a účinné, psovi vyhovuje i to, že nijak nevoní a rozhodně nedráždí pokožku.

Sodu je také možné použít při svědění a čištění uší. Smíchejte trochu sody s vodou a vatovým tamponem nebo kouskem čisté látky namočeným do roztoku ucho dobře očistěte.

Zdroje: hobby.instory.cz, frekvence1.cz