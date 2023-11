Svého psího průvodce světem jistě každý chovatel miluje a přeje si, aby byl spokojený a zdravý co nejdelší dobu. Mnohdy se mu ale také snažíme přilepšit až příliš a podle lidských pravidel, což určitě není vhodné. Jsou totiž potraviny, které psům sice chutnají, ale zároveň jim také velmi ubližují. Které to jsou?

Jsou psi, kteří jsou v jídle hodně vybíraví, a pokud je jejich chovatel ve štěněčím věku krmil opravdu svědomitě a kvalitně, nemají ani v dospělosti touhu ochutnávat další a další laskominy od stolu. Je to opravdu dobrá vizitka chovatele. Přiznejme si ale, že takových není většina. Spousta z nás “pejskařů” se neubrání tomu, aby dala svému miláčkovi ochutnat něco na přilepšenou – kousek šunky, trochu šlehačky a tak dále. Není to dobře, to je jisté, ale i v takových případech bychom měli dodržovat alespoň ty základní zásady a vyvarovat se těch potravin, které jsou pro psy doslova jedovaté.

Čokoláda jako jed

Jednou z těch nejzákladnějších pochoutek, o nichž snad každý chovatel ví, že je pro jeho psa škodlivá, je čokoláda. A to i přesto, že jsou zvířata, která by pro kousek kakaového pamlsku udělala téměř cokoliv. Je potřeba odolat a pokud možno nedopustit, aby se pejsek k čokoládě dostal. Nejde totiž o nic menšího, než o psí život. V čokoládě obsažený theobromin působí na člověka jako stimulant, ale psovi může nevratně a zásadně poškodit ledviny. To jistě za trochu toho sladkého pochutnání nestojí. Čokoláda je dále velmi tučná, což je další psí problém, tentokrát pro slinivku.

Doba kostí je dávno pryč

Ano, naše babičky v některých případech krmily psy kostmi z polévky, někdy šlo dokonce o jednu z hlavních součástí jejich jídelníčku. Uvědomme si ale, že to bylo v době, kdy nebyl problém uvázat štěně k boudě na řetěz, aby tam strávilo prakticky celý svůj smutný život. Přístup nejen ke psům byl tehdy víceméně spotřební – pes byl u domu proto, aby štěkal a upozornil na případného vetřelce. Takto se ke zvířatům dnes už jistě chovat nechceme, a tak si budeme dávat pozor i na to, abychom psovi nedali vařenou kost, která může v jeho zažívacím traktu udělat velkou paseku, a to jak způsobit ucpání střeva, tak i jeho perforaci. V obou případech jde o přímé ohrožení života zvířete.

close info Shutterstock zoom_in I pes může být ve stresu, ale čokoládou ho raději neuklidňujte

Pozor na cibuli

Jestli chcete dát psovi třeba trochu masa z vývaru, nemělo by jít o problém. Hlavně si dejte pozor, aby na něm neulpěla cibule. Ta je totiž pro psy neobyčejně nebezpečná a třeba malého jorkšíra mohou i pouhé dva její gramy ohrozit na životě. Jak? Na vině je N-popyldisulfid. Člověku tato sloučenina nevadí, ale u psa způsobuje rozpad červených krvinek. Červené krvinky, jak dobře víme, přitom rozvádějí kyslík po celém těle a do všech tkání organismu, proto se psí tělo při jejich kritickém nedostatku prakticky pomalu “udusí”. Stejně jako cibule působí také česnek nebo třeba pažitka. Když už jsme u masa z polévky: dejme si pozor, aby nešlo o příliš slané vaření. Ani sůl není pro psa vůbec zdravá.

Avokádo opravdu ne!

Zatímco ještě před několika lety jsme o avokádu spíš jen přemýšleli a vzpomínali jsme, jak jsme jej ochutnali na dovolené v zahraničí, dnes jsou jich plné obchody. Tak pozor na ně, ani tuto potravinu nesmí váš pes ochutnat, ať bude žadonit jakkoliv srdceryvně. Jde o možné až téměř jisté problémy, které by mu způsobila sloučenina persin, která navodí dýchací a srdeční problémy a v nejhorším případě i smrt.

Nebezpečí pro ledviny i srdce

Psi mají velmi citlivé ledviny, na které působí i další pro nás chutné a lákavé potraviny. Patří mezi ně například hroznové víno, a to i v sušeném stavu – tedy rozinky, dále rebarbora nebo houby, ať už syrové, nebo vařené. Omylem pozřený kofein (někteří psi mají rádi kávovou sedlinu), může navodit problémy se srdcem, stejně jako alkohol. Ale koho by napadlo dávat psovi alkohol? Leda by zvíře využilo chvíle nepozornosti a ochutnalo, po čem jsou jeho páníčci tak veselí.

Milujete ho? Neubližujte mu!

Potravin, s nimiž by psi neměli přijít do styku, je jistě více, ale tento výčet obsahuje ty nejnebezpečnější a zároveň nejběžnější. Dejte si proto dobrý pozor, co svému pejskovi dáte do misky, abyste mu pro chvilkovou radost z toho, jak mu chutná, nepřivodili velké problémy.

Zdroje: www.sportovni-kynologie.cz, www.krmimkvalitne.cz, www.battersea.org.uk, www.e-zverinec.cz