Chcete znát způsob, jak strávit se svým čtyřnohým parťákem příjemný čas a zároveň se protáhnout a uvolnit? Ideálním řešením je jóga se psem.

Jóga je skvělá nejen pro naše fyzické a psychické zdraví, ale může být také zábavnou a užitečnou aktivitou pro vašeho psa. Zkuste tedy čas cvičení prožít společně. Máme pro vás tip na jednoduché cviky, které můžete provádět se svým mazlíčkem v pohodlí domova. Nejenže si oba zušlechtíte tělo, ale jistě to posílí i vaše vzájemné pouto.

Chcete vidět kurz jógy pro psy krok za krokem? Podívejte na toto YouTube video na kanálu AnimalWised:

Zdroj: Youtube

Co to je DOGA

Jedná se o variantu jógy, kdy cvičí lidé společně se psy. Název vznikl spojením dvou anglických slov, dog a jóga. Tvůrkyní této metody je americká herečka Suzi Teitelman, která si udělala rekvalifikaci na instruktorku jógy a v roce 2002 začala DOGA cvičit i učit.

Během roku 2004 se dostalo toto cvičení do Británie a od roku 2011 se rozšířilo po celém západním světě. DOGA se skládá z klasických jógových pozic ve spojení s masážemi a jednoduchým protahováním, kdy velmi užitečným způsobem posílíte vzájemnou vazbu mezi vámi a psem.

Jak začít

Než se pustíte do společného cvičení, měl by být váš pes v klidu a v pohodě. Platí to samozřejmě i pro vás, a to nejen proto, abyste si cvičení užili, ale zvíře snadno vycítí vaši špatnou náladu či nervozitu. Začněte tedy hlazením a lehkou masáží psa, nejlépe přímo na jógové podložce, pes se tak poměrně rychle dostane do klidového režimu. A jaké cviky můžete se svým mazlíčkem cvičit i v pohodlí domova?

close info Profimedia.cz zoom_in Pes hlavou dolů je známá jogínská pozice, která nejenže protahuje celou zadní část těla, ale posiluje přední partie.

Pohyblivý krk

Krk je poměrně zatěžovanou částí těla, a to jak pro člověka, tak i pro psa. Nejprve zaujměte pozici vzpřímeného sedu a s nádechem pomalu plynulým pohybem skloňte hlavu k hrudníku a následně ji s výdechem vraťte zpět.

S dalším nádechem otočte podobným způsobem hlavu doleva a výdechem zase zpět. Stejně proveďte cvik i na pravou stranu. Nakonec udělejte i záklon dozadu a zpět. Vždy veďte pohyb hlavou tak, aby vám to bylo pohodlné a příjemné. Pes by měl sedět zády k vám a pomocí pamlsku ho navádějte do všech zmíněných poloh.

Pes hlavou dolů

Jedná se o známou jogínskou pozici, která nejenže protahuje celou zadní část těla, ale posiluje i přední partie. Nejprve si klekněte na podložku, chodidla byste měli mít od sebe na šířku boků, prsty na rukou roztáhněte tak, aby prostředníky směřovaly vpřed a palce k sobě. Jestliže nezvládáte došlápnout patami na podložku, pokrčte kolena.

Pak se plně zapřete chodidly i dlaněmi do země a z kleku na čtyřech zvedněte hýždě propnutím kolen vzhůru. Paže i nohy byste měli mít propnuté. V pozici se několikrát zhluboka nadechněte a vydechněte. Potom se plynulým pohybem vraťte do výchozí polohy.

Pro vašeho psa je tato jógová pozice zcela přirozená, většinou ji dělá, když se probudí a protahuje se. Pes by měl mít při tomto cviku přední část těla u země a hýždě zadní končetiny protahovat směrem vzhůru.

close info Profimedia.cz zoom_in Pozice kobry je skvělá na protažení a posílení zádových svalů.

Kobra

Pozice kobry je skvělá na protažení a posílení zádových svalů. Lehněte si na podložku na břicho, čelo by se mělo dotýkat podložky. Dlaně umístěte v úrovni ramen a pomalu se zvedejte. Nejprve silou zádových svalů bez zapojení rukou.

Ve fázi, kdy ruce zapojíte, tlačte je pevně do podlahy a pokračujte ve zvedání těla vzhůru s lokty blízko tělu. Břicho byste měli mít na podložce. Jakmile dosáhnete krajní pozice, plynulým pohybem se vraťte zpět. Psa naveďte do pozice povelem „sedni“ a pamlskem ho motivujte, aby položil horní část těla k zemi a současně zvedal hlavu.

