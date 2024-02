Zvažujete pořízení zvířecího kamaráda, ale nemůžete se rozhodnout mezi psem nebo kočkou? Možná vám mohou pomoci informace o jejich rozdílných schopnostech a inteligenci. Každé z těchto zvířat totiž přistupuje k životu, výcviku i svému osudu docela jinak.

Je obecně známo, že se lidé dělí na “psí a kočičí”. Ti psí nedají dopustit na oddanost a poslušnost svých miláčků i na jejich schopnost podrobit se výcviku. Zastánci života s kočkou zase většinou zdůrazňují její nezávislost, samostatnost a jistou hrdost, s níž přistupuje i ke svým chovatelům. Ti se pak většinou stávají dobrovolnými nájemníky ve vlastním (tedy vlastně kočičím) bytě. Psí lidé milují procházky přírodou, kočičím zase nechybí nezbytné venčení v případě špatného počasí. Oba tábory mají pravdu, ale které z těchto zvířat je obdařeno přece jen o něco vyšší inteligencí? To je otázka, která zajímá už dlouho i vědce. Nyní, jak se zdá, je bádání u konce.

Která psí plemena se vyznačují nadprůměrnou inteligencí? Podívejte se na youtube na video od Trend Max:

Zdroj: Youtube

Jsou to zkrátka jiná zvířata

Proč není tak snadné určit, které z těchto zvířat je obecně inteligentnější? Odpověď je jednoduchá. Pes i kočka mají svoje oblasti, v nichž vynikají a další, ve kterých za svým soupeřem zaostávají – a to jak v oblasti mentální, tak i fyzické. Zatímco kočky bez problémů vyšplhají na strom a budou se odtud posmívat urostlému vlčákovi, kterému nezbyde nic jiného než počkat, až jemně vypadající kočka sleze dolů, kočka by zase patrně nebyla schopná aktivně ubránit svého chovatele (neberme nyní v potaz, že je jí dost jedno, co se s chovatelem děje, pokud to neohrozí přísun masa na misku). Stejně je to i s jejich inteligenčními schopnostmi. Když budeme chtít po kočkách, aby plnily psí úkoly, jednoznačně pohoří, stejně jako naopak psi v kočičích disciplínách. Je tedy vůbec nějaké východisko?

Trocha matematiky

Nezbývá nám tedy nic jiného, než porovnávat tyto dva živočišné druhy v mnoha momentech jejich životů a pokusit se jakýmsi průměrem dojít ke zobecnitelnému závěru. Psi jsou jednoznačně lepší ve schopnosti a také ochotě učit se novým a pro ně často méně přirozeným věcem a povelům. Jsou na tom také lépe v otázkách sociální interakce. Jednou ze zcela objektivních metod, která nám může poskytnout jasně porovnatelné a nezpochybnitelné výsledky, je hodnocení velikosti mozku v poměru k tělu zvířete. V tomto případě jsou jasně ve výhodě psi a mohli bychom konstatovat, že jde tedy o inteligentnější stvoření. Přesto se například při lovu drobné kořisti bude lépe dařit kočkám, které větší část svého menšího mozku věnují prostorové paměti a orientaci, případně rozlišení ulovitelné kořisti od té, za kterou je zbytečné se honit.

close info Shutterstock.com zoom_in Pes a kočka mohou být vynikajícími parťáky a budou se dokonale doplňovat

Jak v čem, jak kdy...

Odpověď na otázku, zda jsou chytřejší psi nebo kočky tedy vlastně nemůžeme určit, jen je ji rozdělit na mnoho podotázek. Jasné je jedno: rozhodnete-li se pořídit si psa, můžete počítat s tím, že se mnohem snáze naučí povely, které chcete. Bude vám stále za patami v obavách, že byste mohli potřebovat jeho ochranu. Oproti tomu jen hůře vymyslí vlastní řešení problému, které se před něj postaví. Kočka zase díky své inteligenci, která ji nabádá k samostatnosti, snadno přijde na to, jak se která skříňka s dobrotami otvírá, jak se může dostat na polici nebo jak vás přimět, abyste udělali přesně to, co ona si přeje. Dokáže totiž lépe pozorovat, sledovat vaše chování a pamatovat si jednotlivé situace a přijde na to, jak z nich vytěžit pro sebe co nejvíc. Neznamená to ale, že by si nepřišla pro pohlazení – jen budete muset počkat, až sama bude chtít.

Dokonalí parťáci

Stále se nemůžete rozhodnout? Je to jednoduché: pořiďte si psa i kočku a jakmile se spřátelí, což u mláďat není většinou problém, budete mít doma nerozlučné parťáky, kteří se budou doplňovat a často vás svojí spojenou inteligencí překvapí. Není pravdou, že se kočky a psi neshodnou. Jakmile pochopí výhody spojenectví (v němž má kočka většinou hlavní mňouk), budou spolu vycházet a vy budete mít doma dvojici, se kterou se rozhodně nebudete nudit.

