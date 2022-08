Proč je dobré čas od času vetřít psovi do srsti kávovou sedlinu

Kávová sedlina se považuje za odpad, který většinou končí v koši. Čeští kutilové ji ale využívají i dál – třeba jako květinové hnojivo nebo prostředek k mytí mastných hrnců. Víte ale o tom, že pomůže i vašim zvířatům?

Máte doma pejska? Pak je docela možné, že máte ještě další „zvířátka“, o kterých možná ani nevíte. Jde zejména o parazitický hmyz, konkrétně o blechy. Jak poznáte, že váš čtyřnohý miláček má blechy? Nejčastěji se to projevuje různým drbáním a škrábáním. Dalšími symptomy jsou červené pupínky (nebo hrbolky) na břiše, v rozkroku, pod nohama nebo na spodní části ocasu. Někteří zablešení pejsci ztrácejí srst a mají podrážděnou kůži. Bohužel sami se svého trápení nezbaví. A pokud zvířeti včas nepomůžete, může se z toho rozvinout infekce nebo ještě něco vážnějšího.

Zablešený pes se často drbe. Zdroj: Profimedia

Pozor na chemii pro psy

Preparátů na blechy je spousta. Odborníci však varují, aby chovatelé nevyužívali stejné „odblešovače“ na psy a kočky. Přípravky proti blechám v psí srsti obsahují totiž permetrin nebo amitraz, což jsou látky pro kočky téměř smrtelně jedovaté. Pokud tedy chcete svého psího miláčka zbavit „breberek“, můžete využít chemické přípravky (koupíte je v lékárně) nebo se spolehnout na moudrost našich předků, kteří zbavovali zvířata parazitů po svém. Jeden z osvědčených „odblešovačů“ pro psy vám teď ukážeme.

Psí blecha nejčastěji parazituje na psech, kočkách, ale může pokousat i člověka. Zdroj: Profimedia

Kávová sedlina

Postup je jednoduchý. Až příště budete koupat svého psího miláčka, vetřete mu do srsti 1 – 2 šálky kávové sedliny. Bude sice trochu vypadat jako mouřenín , ale věřte, že za tu nepříjemnou chvilku to stojí. Snažte se kávovou drť vetřít do kůže a srsti co nejvíce. Poté ji opláchněte. Aromatická masáž srsti se blechám líbit nebude. Některé se pustí, jiné se ale budou psí kůže držet zuby nehty, proto je dost možné, že postup budete muset zopakovat. Nicméně blech bude ubývat a psí trápení se stane snesitelnějším.

Esenciální mátový olej

Zatímco nám lidem voní, hmyz ho vnímá jako nesnesitelný pach! Není divu. Využijte toho a rozpusťte 20 kapek mátového olejíčku v šálku vody. Vzniklou směs nalijte do rozprašovače a postříkejte jí srst zvířete a vmasírujte do kůže. Podle potřeby stejný proces opakujte hned několikrát. Blechy budou mít smůlu.

Šalvěj, rozmarýn a máta jsou aromatické byliny, které blechy nesnáší. Zdroj: Profimedia

Octová voda

Vyrobte si z ní domácí sprej proti blechám. Do nádoby nalijte 1 díl vody a 1 díl octa. Směs promíchejte a dejte do rozprašovače na květiny. Stříkejte nejen srst pejska, ale i jeho okolí – pelíšek, hračky. Ocet funguje proti blechám a zároveň je i skvělou desinfekcí.

Octová voda funguje i jako desinfekce. Zdroj: Profimedia

Bylinkový repelent

jeden citron nakrájejte na plátky, vložte ho do hrnce a zalijte 1 litrem vroucí vody. Poté přidejte 1 snítku šalvěje lékařské a 2 snítky rozmarýnu. Směs nechte přes noc odstát a poté přelijte do rozprašovače. Odpudí blechy a další otravný hmyz!

