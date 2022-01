Na jakém místě spí vaše kočka? Vypovídá to velmi mnoho o vašem bytě

Věříte na pověru o černé kočce, která vám přinese smůlu? Anebo myslíte, že kočky spávají na místech, kde proudí negativní energie? Co se týče vibrací, energií či jejich proudění existují patrně jen dva tábory lidí. Ti, co jsou zcela proti, a pak ti, kteří si říkají, že na tom možná něco bude. Ať už to vidíte jakkoli, mámě něco pro všechny.

Zdroje: www.cats.org.uk, hobby.magazinplus.cz

Kde kočky rády spí?

Obecně lze říci, že kočky usnout všude tam, kde je teplo a příjemně. Protože jsou kočky mnohem obratnější, menší a některé pořád ještě lehčí než psi, mohou spát na neobvyklých a téměř nedostupných místech. Mají rady výšku, takže pohodlně usnou na parapetu okna, poličkách nebo na skříni. Pěkně teplé podestlání, kožešiny, deky nebo polštáře milují, ale zároveň jsou pro některé kočky neodolatelné některé zdánlivě nepříjemné a malé prostory. Proto najdete kočku v papírové krabici, igelitovém sáčku, míse nebo pootevřeném šatníku. Kočky milují teplá a bezpečná místa.

Kočky mají rády neobvyklá místa. Zdroj: Profimedia.cz

Spí kočky v pelíšku?

S lidmi tito predátoři nestrávili tolik času jako psi a jejich chování je vůči majiteli zcela odlišné než to psí. Díky svému dobrodružnému životu mají kočky velmi vysoký energetický výdej, a proto stráví spánkem 12 až 18 hodin. Ve zbytku času loví a číhají na kořist. Bohužel ne vždy je to myš.

Místo na spánek vybírají kočky dál od jídla, vody a toalety. Pokud přemýšlíte o nákupu kočičího domku, pelíšku nebo prostě útulného doupěte a doufáte, že tam bude chodit kočka spát, pak vězte, že jen každá pátá kočka spí ráda ve svém pelíšku. Mnohem radši sdílí postel s lidmi, alespoň část noci.

Plyšová odpočívala jsou pro kočky lákavá. Zdroj: Shutterstock.com / TaraPatta

Kočky prý spí v zónách negativní energie

O kočkách se také říká, že vyhledávají geopatogenní zóny, a to právě ty negativní. Zatímco kočkám prý energetické vibrace připomínají vrnění, lidem by měly škodit. Proto se nedoporučuje právě na specifických místech, kde kočka ráda spí, dlouho sedět nebo spát. Častý a dlouhodobý pobyt na takových místech není vhodný, ale pokud je člověk mladý a zdravý, vůbec by si neměl jakéhokoli zhoršení stavu všimnout. Říká se, že těhotné, děti nebo nemocní lidé jsou vůči negativním geopatogenním zónám citlivější a mohou jejich stav zhoršit. Obecně se má za to, že pokud budete mít na negativním proudění energie postel, bude se vám hůř usínat a budete také málo odpočatí.

Chodí k vám kočky vyspávat?

Pokud k vám chodí spávat i kočky ze širokého okolí, nemusí to znamenat, že máte zahradu či dům plné negativní energie. Stačí, když se u vás cítí bezpečně a v teple. Pokud nemáte psa, pak je váš domov pro kočky určitě ráj na zemi.

Kočky rády odpočívají na vyvýšených místech. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com