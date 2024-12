Je to stejné jako u lidí. Rýma u psů může mít banální a lehký průběh, ale může se také převrátit do opravdového problému, který doma bez pomoci veterináře nevyřešíme. Kdy si začít o našeho čtyřnohého přítele dělat opravdu velké starosti?

Každý pes občas kýchne, to když mu vletí do čumáku nějaký prach nebo podezřelý zápach, který my ani vůbec nemusíme cítit. Jestliže se to ale opakuje, navíc se dostavují problémy s dýcháním a u nosu se objevuje výtok, bude lepší zajít k veterinárnímu lékaři. Může jít o rýmu, ale také psincový kašel, nebo dokonce nádor. Raději ale zůstaňme “jen” u rýmy…

Rozumíte svému psovi? Možná se dozvíte více v youtubovém videu od autora ZEK:

Zdroj: Youtube

Jak ji poznat?

Psí rýma se projevuje stejně jako ta, s níž se v celkem pravidelných intervalech potýkáme my, lidé. Jde o typický výtok z nosu, který může být vodnatý, ale v závažnějších případech i hustý, případně dokonce s příměsí krve. Kvůli zneprůchodněným dýchacím cestám pes dýchá s otevřenou tlamou, kýchá, a pokud je mu opravdu špatně, nebude mít ani chuť dojít se podívat, co nového je právě na misce.

Najděte příčinu problému

Jakmile se objeví některý z těchto příznaků, je třeba nejprve se podívat, zda psovi neuvízla v dýchacích cestách třeba drobnost z hračky, kterou rozkousal. Cizí předmět v nosní dutině může být velkým problémem a o jeho odstranění by se měl postarat veterinář, abychom nenadělali ještě více problémů.

Někdy se ale může jednat také o alergii na prach, případně jiné alergeny (opět stejně jako u člověka). Zvážit bychom měli také psincový kašel, a to zvláště v případě, kdy se psem chodíme mezi další jeho kamarády, jelikož jde o onemocnění silně nakažlivé.

close info Shutterstock.com / Christin Lola / Shutterstock zoom_in Nemocný pes nemá tolik energie a může prospat většinu dne

Pozor na závažné stavy!

I když se v méně závažných případech pes dostane z rýmy bez větší pomoci, existují varovné signály, které by nás měly okamžitě zvednout ze židle a zavést k veterináři. Patří mezi ně například hnisavý, nebo dokonce krvavý výtok z čumáku.

Ten signalizuje opravdu těžký zánět, se kterým by si malé chlupaté tělíčko nemuselo poradit. V takové chvíli se většinou objeví také horečka, a to už je opravdu na pováženou. Pes - i když by dočasně ztratil chuť na potravu - musí alespoň dostatečně pít. Začne-li odmítat vodu, vydejte se s ním raději pro odbornou pomoc.

Když se stav nelepší...

Ačkoliv můžeme při mírnějších příznacích pár dnů počkat a stav našeho miláčka jen sledovat, aby se nezačal zhoršovat, po třech až čtyřech dnech bez zlepšení už je na čase vyrazit k veterináři. Stejně jako člověk je i pes z nemoci unavený, nebudeme tedy čekat, až se v oslabeném těle ozvou další problémy. Navíc obtížné dýchání má vliv také na okysličení těla a jeho celkovou funkci. Všechny tyto příznaky bychom měli brát vážně a všímat si jich, aby se naše zvíře zbytečně netrápilo.

Prevence je důležitá

Abychom se takovým problémům vyhnuli (a co si budeme říkat - jde také o nemalé výdaje za veterinární péči), pamatujme na důležitou prevenci. Existuje účinné očkování, ale pomůže také kvalitní krmivo, jehož výrobce klade důraz na posilování imunity malých strávníků, stejně jako častý a zdravý pohyb na vzduchu. Platí totiž totéž, co i u lidí - silné a zdravé tělo je mnohem odolnější.

Zdroje: www.dominvrt.si, www.petmd.com, wagwalking.com