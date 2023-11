Určitě znáte svou kočku velmi dobře a všimli byste si změny v jejím chování. I častý spánek může být symptomem, který byste rozhodně měli řešit s odborníkem.

Kolik toho kočky naspí?

Ptají se vás děti, proč ta kočka pořád spí tak dlouho, že už začínáte pochybovat, zda je to skutečně normální? Kolik toho kočky naspí a proč? Věděli jste, že jen čtvrtina kočičího odpočívání je skutečným hlubokým spánkem.

Kočičí spánek vám vysvětlí také toto informativní video z YouTube kanálu AnimalWised, které se zabývá kočičím sněním od kotěte po vypelichaného kočičího dědečka.

Zdroj: Youtube

Víte, co dělá kočka v noci?

Je jisté, že si jen málo uvědomujeme, jak moc může být kočka v noci aktivní, a proto ráno dospává. Ověřili si to někteří majitelé, kterým stálo za to nechat v noci zapnutou kameru. Mazlíčci nejen zuřivě lovili imaginární myšky, ale také se po svých majitelích váleli v posteli až do rána, kdy se odebrali ke spánku.

Kočky, které měly volnost pohybu a mohly opustit dům či byt, v noci nachodily kilometry, aby se nad ránem navrátily domů z procházky zcela vyčerpané. Pokud má vaše kočka v obojku GPS, můžete si to sami ověřit.

close info Shutterstock zoom_in Změny spánku i chování kočky napoví, zda nemá zdravotní problém.

Když je spánek symptomem

Kočky ale samozřejmě mohou trpět i různými neduhy, které se projevují častým spánkem, apatií a únavou. Vzhledem k tomu, že u dospělé kočky se zdravý spánek může pohybovat někde mezi 12 až 20 hodinami za den, zjistit, že jde o symptom onemocnění, může být značně komplikované.

Že je něco v nepořádku vám může prozradit především čas, kdy bývá kočka obvykle aktivní ve vaší přítomnosti. Jistě pozorujete, že je s vámi v kontaktu a bdělá, když přijdete z práce nebo sedíte večer u televize.

Zdravotní problémy často provází také apatie nejen vůči majiteli, ale také k jídlu či pobídkám ke hře. Změnit se může také způsob, jak na sebe kočka hlasitě upozorňuje, jak a kde se vyprazdňuje, pečuje o svou srst nebo tím, že je nezvykle bázlivá či agresivní.

Za změnami chování a častějším vyspáváním může být nejen fyzický, ale také duševní problém. I kočky mohou trpět depresí, ale také nudou. Pochybujete-li o chování kočky, určitě s ní navštivte odborníka.

Zdroje: thesprucepets.com, aecmemphis.com