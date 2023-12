Zdá se vám vaše kočka lehce agresivní a nechápete, proč vás někdy kouše? Odhalíme vám nejčastější důvody, kvůli nimž takto reaguje.

Každý chovatel koček ví, že se jedná o zvíře, které vyžaduje jistý pocit nezávislosti. Přestože mají okamžiky, kdy jsou družné a mazlivé, umí si vymezit i svůj vlastní prostor, bohužel někdy i jistou dávkou agresivity. Pokud vás vaše kočka tedy náhle kousne, může to pro vás být překvapivé a matoucí. Přestože to tak na první dojem nevypadá, ve skutečnosti vás zvíře nechce nijak ohrozit. Jak si lze tedy kousání koček vyložit a co opravdu znamená?

Řeč těla

Kousání je přirozenou součástí chování koček. Zuby používají nejen ke zpracování potravy, ale také k lovu, ochraně a komunikaci. Pokud vás tedy koučka kousne, má to hned několik možných významů. Zpravidla se jedná o jemné kousnutí, protože vám chtějí sdělit nějakou informaci.

Projev lásky a blízkosti

Kočka vám může tímto pro ni hravým způsobem projevovat svou náklonnost a lásku. Přestože je pro vám možná toto chování otravné a nepříjemné, zvíře je vám vlastně oddané. Pokud chcete tedy odvrátit kočky pozornost někam jinam. Nejprve ji dejte příjemným způsobem najevo, že její chování není adekvátní a pak ji dejte například pamlsek nebo její oblíbenou hračku.

Chce parťáka na hraní

Kousáním vás může kočka také vybízet k tomu, že si chce hrát. Jedná se o přirozený reflex, které mají kočky v období koťat, kdy je jich vždy více ve vrhu a mají tendence si společně hrát. Měli byste však opět dát zvířeti najevo, že kousání vám není zcela vhod a opět ji vhodně ukáznit. Pokaždé, když se tato situace bude opakovat, odejděte, kočka nakonec pochopí a přestane zlozvyk dělat.

Vyjádření stresu

Dalším významem kousání u koček je stres. V tomto případě mnohdy přejde až v sání, a to hlavně u koček, které byly v mládí příliš brzy oddělené od matky. Kočka tedy také kouše, když se cítí svým způsobem nejistá a je tak ve stresu. Situaci řešte stejně jako v předchozích případech.

Nadměrná dávka mazlení

Někdy vás kočka může náhle kousnout během dlouhého vzájemného mazlení. Dává tak najevo, že je jí to již nepříjemné a měli byste už přestat. Každá kočka má totiž svůj mazlící limit, některá je v pohodě i 20 minut, jiná je nervózní po pár sekundách.

Citlivé místo

I kočky mají svá citlivá místa, stejně jako my lidé a nejsou jim v těchto oblastech příjemné časté dotyky. Je nutné vaši kočku dobře poznat a vypozorovat, o která se konkrétně jedná. Někdy to poznáte právě podle rychlé a nečekané reakce, kdy vás kočka kousne. Zpravidla se jedná o místa, kde se zvíře cítí velmi snadno zranitelné, tedy v okolí žaludku, zad nebo ocasu. Proto se raději při hlazení těmto lokalitám vyhněte. Kočky zpravidla milují hlazení v blízkosti uší, kolem tváře a pod bradou.

Bolest

Stejně tak vás kočka může kousnout, když se dotknete místa, které není zcela zdravé a zvíře pociťuje bolest. Jeho přirozenou reakcí je pak často i syčení, kousání a škrábání. Proto toto místo s citem pečlivě prohlédněte a v případě nejasností se raději obraťte na veterináře.

