Pes nechce žrát granule? 4 triky zkušené chovatelky, které ho to naučí

Všimli jste si, že váš pes nechce už nějakou dobu žrát granule? Když tato situace nastane, je nutné zjistit příčinu a pak dle toho jednat.

Pokud se váš domácí miláček kolem misky s granulemi projde a maximálně je očichá, něco evidentně nefunguje. Vyvolává to pak otázky, jestli psovi něco není po zdravotní stránce, anebo je jen vybíravý a chce si vynutit něco jiného. Proč tomu tak je a co se s tím dá dělat? Máme pro vás odsvědčené tipy zkušených chovatelů.

Pes nechce žrát granule? Martin Zounar vám v následujícím videu poradí, jak na to:

Proč pes nežere

Pozorujete, že váš pes trpí nechutenstvím? V první řadě je nutné zamyslet se nad možnými zdravotními problémy, které by ho mohly trápit. Možná jde o jeden z projevů nějaké nemoci, která zvíře sužuje. Posuďte proto vždy celkovou vitalitu zvířete, jeho další chování i stav stolice. V případě, že nemáte jistotu a nechutenství trvá již nějakou dobu, není od věci poradit se s veterinářem.

Arogance a vybíravost

Situace vyhýbání se granulím, může být ovšem také způsobena špatnou a nedůslednou výchovou. Pes totiž očekává něco mnohem lepšího a vydrží takto odmítat granule poměrně dlouhou dobu, a to i několik dní. V každém případě jde o příznivější situaci než v předchozím případě, ale je nutné psovu vybíravost řešit. Důvodem může být přespříliš pamlsků, které dostane během dne. Mějte proto vždy pod kontrolou, kolikrát za den a co pes dostane i od ostatních členů rodiny.

Pes by rád mnohdy vyloudil raději něco lepšího než granule. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Granule nemusí psovi vyhovovat

Stejně tak může být opovrhování granulemi způsobeno jejich složením, kdy obsahují něco, čemu se pes vyhýbá. Pokud si nejste jistí chutností krmiva, které máte pro svého mazlíčka doma, raději se poohlédněte se po jiné variantě. Je to stejné jako u nás lidí, také se vyhýbáte tomu, co vám vyloženě nechutná, anebo vám některá ze složek pokrmu prostě nedělá dobře. Než však zauvažujete o výběru jiného druhu granulí, vyzkoušejte 4 zaručené triky. Které to jsou?

Zaveďte přesný čas krmení

Psi jsou silné osobnosti a k plnohodnotnému životu jim vyhovuje jistý režim, řád a pravidla. Mají pak dojem, že je vše v pořádku a nehrozí jim žádné nebezpečí. Pravidelnost je pro ně tedy velmi důležitá a pomáhá jim k lepšímu přijímání potravy a zdravému zažívání.

Když pes nežere, odkliďte misku

V případě, že pes nejeví o žrádlo zájem, nechte ho přístupné maximálně 30 minut. Pak misku ukliďte a dejte ji psovi opět až další den. Samozřejmě se shodnými granulemi a vyhněte se striktně denním pamlskům. Pes si musí zvyknout, že spořádá to, co dostane. Mnohdy páníčkové pejska rozmlsají a nechají se často tvrdohlavým zvířetem přesvědčit, že mu dají na zub něco „lepšího“.

Pokud granule přijme, nezapomeňte ho náležitě pochválit. Zdroj: eva_blanco / Shutterstock.com

Buďte důslední

Odolejte psímu nátlaku, tvrdohlavosti i lítostivým psím očím. Pes může „stávkovat“ klidně i 3 až 4 dny. V podstatě s vámi povede psychologický boj, kdo z koho. Nenechte se tedy udolat a setrvejte na svém, dokud pes nepochopí, že nic jiného, než granule nedostane. V případě, že by stav trval déle než 7 dní, poraďte se určitě s odborníkem.

Motivujte psa jistými signály

Je známo, že psi zrcadlí pocity a chování své autority, páníčka. Podpořte tedy psa při krmení známými pokyny, když mu jídlo připravujete i podáváte. Pokud granule přijme, nezapomeňte ho náležitě pochválit.

