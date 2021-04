Sezóna klíšťat začíná: Účinný repelent si vyrobíte i doma s nízkými náklady

Sezóna aktivity klíšťat začíná v závislosti na venkovních teplotách, obvykle v dubnu. Asi nikdo nemá tyto malé tvorečky, sající krev nám i našim čtyřnohým mazlíčkům, rád. Navíc přenášejí nemoci, které jsou velmi nebezpečné.

Pokud rádi chodíte do přírody nebo máte bujnou zahradu, můžete přemýšlet nad očkováním proti klíšťové encefalitidě. Většina odborníků však zdůrazňuje, že nejdůležitější je prevence proti samotnému přisátí klíštěte. Samozřejmostí je, že se po pobytu v přírodě prohlédnete ihned po návratu a raději také druhý den ráno, protože klíšťata mohou po těle cestovat a vy si jich na poprvé nemusíte všimnout. Také můžete sledovat mapu Českého hydrometeorolgického ústavu, která sleduje aktivitu klíšťat po celé ČR. Mapu aktualizuje každé pondělí a čtvrtek (www.chmi.cz/predpovedi). Důležitým prvkem v prevenci je samozřejmě repelent. Pokud jste však v přírodě často, máte citlivou pokožku nebo dokonce vážný ekzém, je možné, že nechcete používat komerční výrobky „plné chemie". Dobrou zprávou je, že na klíšťata zabírají i repelenty na čistě přírodní bázi.

Směsi éterických olejů

Některé směsi éterických olejů jsou v obchodech přímo pod názvem jako „odpuzovače klíšťat„. Mezi běžné použité éterické oleje patří citronová tráva, cedr, máta peprná, tymián a geraniol.

Mezi běžné použité éterické oleje patří citronová tráva, cedr, máta peprná, tymián a geraniol Zdroj: Tatevosian Yana / Shutterstock.com

Domácí odpuzovač klíšťat a hmyzu na bázi éterických olejů – skromnější recept:

9 kapek esenciálního oleje citronella

6 kapek esenciálního oleje Tea Tree

6 kapek éterické oleje máty peprné

1 lžíce mandlového nebo jobového oleje

Všechny ingredience vlijte do rozprašovače a před výletem postříkejte oděv a pokožku. (Zdroj: www.healthline.com)

Super účinný repelent z esenciálních olejů:

80 kapek růžového oleje z pelargónie

80 kapek levandulového oleje

80 kapek citronellového oleje

80 kapek tymiánového oleje

40 kapek cedrového oleje

40 kapek eukalyptového oleje,

40 kapek máty peprné

20 kapek bazalkového oleje

20 kapek hřebíčkového oleje

120 ml jablečného octa

filtrovaná nebo odstátá voda

Nakapejte éterické oleje přímo do rozprašovače s vodou. Lahvičku dobře protřepejte a poté každé 1-2 hodiny volně nanášejte na exponovanou pokožku venku. (Zdroj: wholefully.com)

Všechny ingredience vlijte do rozprašovače a před výletem postříkejte oděv a pokožku Zdroj: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock.com

Jablečný ocet s neemovým olejem pro atopiky

Následující roztok lze nastříkat na oděv a exponovanou pokožku, dokonce i na nábytek nebo na trávník. Opět ingredience smíchejte v rozprašovači:

2 šálky vody

4 lžíce jablečného octa

2 lžíce organického neemového/nimbového oleje

Jablečný ocet patří mezi antioxidanty a neemový olej má schopnost ničit bakterie, parazity a příznivě podporuje imunitní systém. Používejte ho však jen zevně, na pokožku. Jeho oříškovo-česnekovou vůni navíc klíšťata nesnášejí. (Zdroj: www.medicalnewstoday.com)

Na prvním místě bylinky

Bylinky jsou staletími odzkoušenými přírodními léčivy. Není tedy divu, že existuje také bylinkový rozmarýnovo-levandulový repelent proti klíšťatům. Budete potřebovat:

hrst sušené levandulové nati

hrst rozmarýny

1 lžíci bílého vinného octa

skleněnou nebo plastovou láhev s rozprašovačem

Svařte vodu a do ještě horké nasypte hrst bylinek. Po vychladnutí přilijte vinný ocet. zamíchejte a skladujte v ledničce. Jakmile půjdete do přírody, roztok můžete přelít do rozprašovače. (Zdroj: www.ceskatelevize.cz)