Zajímá vás, proč vaše kočka dělá to, co dělá? Kočky jsou někdy velmi zvláštní a tajnůstkářské, ale také rozpustilé a zběsilé. Proč ale spí na zádech, když na břicho si sáhnout nenechají?

O kočkách prozradí mnohé i spánek

Kočky jsou krásné a hebké, samostatné a paličaté i zatraceně nebezpečné. Hlavně je neumíme číst a jejich řeč těla nás mate. I představy o hře či projevech lásky chápeme jinak než kočky. Porozumět jim není snadné, ale s malou nápovědou to zvládnete.

Co to znamená, když spí kočka na zádech? Podívejte. Tento krátký příspěvek pro vás připravil YouTube kanál LIFE OF CATS. Prozradí vám mnohé a snad to bude pasovat i na vašeho malého tygra.

Co prozradí kočka spící na zádech?

Kočky jsou zvláštní a ohromně zajímavé. Ale do hlavy jim jejich majitelé nevidí a často svým vlastním mazlíčkům nerozumějí. Kočky se lidem přispůsobily mnohem méně než psi a lidem jejich chování přirozené není. Nezbývá, než se občas přiučit od těch, kteří mají kočičí duši lépe přečtenou.

Jestli máte kočku, která lehá na záda, pak si buďte jistí, že se má dobře a je v klidu. Pokud v této pozici spí, pak se ničeho nebojí, neboť ví, že tady je doma a nic ji nemůže ohrozit. Je to pro vás určité vyznamenání. Staráte se o ni dobře a vaše kočka se cítí fajn a jako v bavlnce.

close info Shutterstock zoom_in Jsou hebčí než plyšové hračky, ale když zatnou drápky, hra končí.

Proč tedy spí kočka na zádech?

Pokud jste se už někdy pokusili takovou kočku pohladit na vystaveném břiše, určitě jste se také setkali s ostrými drápky. Kočky totiž své břicho vystavují a třebas vás z počátku nechají hladit je na břiše, které je rozhodně citlivé a intimní místo, ale nakonec drápky a zoubky do prstů přece jen zatnou. To může mít různé důvody. Možná jste to s dotyky přehnali a legrace tady končí, ale také je možné, že je všechno v pořádku, ale kočka si hraje trochu drsněji, než bylo v plánu.

Nicméně spánek nebo polehávání na zádech může mít mnohem praktičtější důvod. Odhalením břicha se může kočka také snažit ochladit. V tom případě sebejemnější pohlazení skončí špatně.

Lehání na záda je ale pro kočky také někdy velmi příjemné a užívají si jej, když lezou do krabic, umyvadel nebo mísy na ovoce. Také se rády protahují a pozice na zádech je pro natažení jednoduše příhodnější. Jsou to poživačné, přes den lenivé krásky, které mají svou hlavu a vy si jejich chování mnohdy jen špatně vykládáte. Ale nebojte se, rozhodně nejste jediní.

