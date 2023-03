Kočka mňouká jen proto, aby vámi manipulovala. Podívejte se

Máte doma kočku? Znáte ji léta, tušíte, co má ráda a co ne, ale stejně vás dokáže někdy překvapit? Kočky jsou hravé a je s nimi zábava, i když nad jejich chováním občas kroutíme hlavou. Rozumíte kočkám? Víte, co mají za lubem a také proč na člověka mňoukají?

Šelma ve vašem bytě Milé, chlupaté, huňaté i heboučké kočky si nás omotaly okolo prstu. Jste-li majitelem kočky, jistě znáte nejeden vtip o tom, jak kočky vládnou lidem. Tyto fórky se lépe či hůře trefují do faktu, že oddaně sloužíme těmto vrnícím drápkatým stvořením, zatímco kočky a kocouři nám lidem dopřávají své společnosti jen podle vlastní nálady, která může být velmi vrtkavá. Kočičí přátelství s lidmi je prostě docela jiné povahy než to psí. Kočky se vůbec nemají špatně. Zdroj: Nitiphonphat / Shutterstock.com Veselé soužití koček a člověka Proč tedy lidé malá chlupatá monstra chovají? Majestátní micky samozřejmě nejsou jen nedostupné krásky. Kočky jsou také neuvěřitelně vtipná stvoření. Milujeme je pro jejich hravost a ten naivně překvapený výraz, když se něco stane, který říká: „To ne já!" Pokud vám veselé kousky vaší kočky nestačí, můžete se podívat na tato vtipná videa, v nichž kočky hrají hlavní roli. Podívejte, je to zábava! Proč kočka mňouká na člověka O něco méně máme rádi hlasité mňoukání, kterým některé kočky vyjadřují svoji nespokojenost. Mňoukání sice kočky potřebují i ke komunikaci s jinými kočkami, především pokud jde o matku a potomky nebo během námluv, nicméně tím jejich vokální projevy většinou končí. Kočky jinak vlastně mezi sebou mňoukání nepotřebují, a především se soustředí na pachové vjemy, pohyby těla i výraz v obličeji. Podívejte, jak složité či jednoduché to může být, když se kočky seznamují: Kočky mňoukají tedy především kvůli nám lidem. Mňoukáním se dožadují pozornosti i potravy, ale také svým mňoukáním lidi zdraví. Kočky také mohou mňoukat, když se bojí nebo varují, že už vašeho chování mají dost. Nenechte se však zmást, i když je možné, že kočka bude mňoukat bolestí, není to ani pravidlo. Kočky často své problémy, nemoci a poranění tají. Abyste zjistili, jak si kočka vede po zdravotní stránce, kontrolujte ji a preventivně navštěvujte veterináře, především se staršími zvířaty. Kočky přišly na to, že mňoukání na nás zabírá. Zdroj: shutterstock Kočičí komunikace nebo chcete-li manipulace s lidmi je více méně individuální. Každá kočka se může takto vyjadřovat jinak, ale existují jisté rasové dispozice. Například je známo, že siamské kočky jsou vyloženě užvaněná zvířata.