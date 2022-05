Kočka močí po bytě: Toto jsou možné důvody, proč nechce chodit na své WC

Majitelé koček mají v mnoha ohledech jednodušší život než milovníci jiných domácích mazlíčků, ale ne vždy je chování koček bezstarostnou procházkou mezi klubíčky a škrabadly. Kočky, které močí v bytě mohou být trnem v oku i jejich velkým obdivovatelům. Proč to kočky dělají a jak je to odnaučit?

Zdroje: www.thesprucepets.com, svetkreativity.cz

Kočičí moč v bytě nevýslovně páchne

Pokud kočka močí v bytě, pak je to velikánský problém. Něco takového nemůžete přehlédnou vy, ani návštěva nebo kdokoli, kdo jen strčí nos do dveří. Kočičí moč i výkaly nebývale zapáchají. Tento nepříjemně ostrý odér lze jen těžko dobře vyčistit a tím se celá situace dál komplikuje. I když mají kočky rády čistotu, na taková zapáchající místa se často vracejí. Není neobvyklé, že majitelé vyhodí část koberce nebo i kus nábytku, jen aby se tohoto odporného pachu zbavili. Hloubkové čištění je v tomto případě nezbytné a vyloženě vhodné.

Kočky mohou žít spokojeně i v bytě. Zdroj: makarOFFoto / Shutterstock

Proč kočky močí v bytě

Důvodů, proč kočky v bytě močí, může být několik. Jestliže chcete svoji kočku tento zlozvyk odnaučit, pak je nezbytné prověřit a vyzkoušet všechny možnosti a začít takříkajíc s čistím stolem, v tomto případě čistým bytem. Kočky mohou trpět po tělesné, ale i psychické stránce. I když se často tváří, že jim patří svět, jsou velice citlivé.

Močení koček v bytě jako symptom nemoci

Máte-li problém s močením koček v bytě, pak rozhodně navštivte s vaším mazlíčkem veterináře, aby vyloučil jeho možné zdravotní problémy. Kočky trpící na močové kameny, záněty močového měchýře nebo jiné problémy tohoto ústrojí mohou trpět bolestmi, nucením a podrážděním, které zvířata dožene k močení kdekoli je to právě možné. Některé kočky jsou velmi špatnými pacienty a svoje problémy maskují, dokud je doslova nepoloží na lopatky. Ujistěte se, že je vaše kočka zdravá.

Kočičí záchod musí být čistý, ale také dost velký a přístupný. Zdroj: profimedia.cz

Vyhovět kočkám, není jen tak

Jestliže jste onemocnění vyloučili, pak je nutné zamyslet se nad tím, co jiného vaši kočku trápí. Může to být také stres a to je pro zdánlivě ignorantské kočky velmi nepříjemné téma. Nové prostředí, jiné domácí zvíře, ale i jiný člen lidské domácnosti mohou kočky stresovat. Podobně však mohou reagovat na problémy se samotným kočičím záchodem.

Ten je nutné udržovat perfektně čistý s ideálně neparfémovaným kočkolitem, který zachytí veškeré výměšky. Má-li vaše kočka tendence močit jinde, pokuste se jí nabídnou co možná největší otevřený záchod na klidném místě, které je však dobře dostupné. Zvláště pokud jde o starší či nemocnou kočku, musí to být kočičí toaleta, kam se bez problému dostane a může se v ní svobodně pohybovat. Zvlášť velké a chlupaté kočky se mohou v uzavřených kočičích záchodech cítit stísněně. Kočky mohou potřebovat toaletu i v každém patře velké domácnosti.

Posledním vaším úkolem je zbavit se zápachu v místech, kde kočka již močila nebo kálela. Je to náročný úkol, ale pro kočku i pro vás zcela nezbytný. Chceteli si vyčištěné místo ještě pojistit, vezměte si na pomoc citrusovou kůru nebo citrusový esenciální olej a pár kapek vetřete do koberce. Také černý pepř kočkám vadí a stačí jej rozsypat v blízkosti právě vyčištěného kouta.