Kočka slyší 2x lépe než pes a vidí 6x lépe než člověk. S tímhle má ale problém

Kočky a psi jsou zcela rozdílné zvířecí bytosti, proto, pokud si myslíte, že s kočkou můžete zacházet stejně jako se psem, mýlíte se. Pojďte se spolu s námi podívat na několik zajímavostí o kočkách, které třeba neznáte. Víte, co kočky opravdu nesnáší?

Někdo miluje kočky, jiný zase psy. Pokud vy patříte do první skupiny, měli byste se o těchto mazlíčcích něco naučit. Kočky jsou totiž úžasná stvoření se zajímavými vlastnostmi, kterým často musíme přijít na chuť.

Co byste své kočce nikdy neměli dělat, se podívejte v tomto videu:

O kočkách je známo, že slyší dvakrát lépe než pes a slyší dokonce šestkrát lépe než člověk. Co ale kočka neumí, je podřídit se páníčkovi. Aby se cítila dobře, je nutné respektovat její potřeby. Ideálně by měla 80 % svého času slídit po potravě a zkoumat vlastní kořist, což byste jí měli dopřát i v domácím prostředí.

Jakmile kočka ucítí negativní energii, může být bezdůvodně agresivní. Zdroj: Profimedia

Kočka je vyhlášeným lovcem, umí ale být i bázlivá

I když je kočka neohroženým lovcem, doma ji může mnoho věcí vyděsit a může být velmi bázlivá. Dopřejte jí tedy takovou skrýš, kam se bude moci kdykoliv schovat a bude se tam cítit bezpečně. Dobrým tipem je skříň, prostor pod postelí nebo gaučem.

Kočky nesnáší změny

Kočky nesnáší změny, velký důraz tedy kladou na to, aby to v jejich domově bylo stále stejné. Nemají rády ani stěhování nábytku, natož jejich kočičího záchodu či misky s jídlem. Kočka prostě vyžaduje pravidelný režim, ať už se to týká krmení, odpočinku i hry. Také pamatujte na to, že čím je kočka starší, tím jí dělá větší problém se přizpůsobit novinkám.

Kočkám stačí ke štěstí jen malý otvor v krabici. Zdroj: Profimedia

Kočky netrestejte, mohli byste jim způsobit deprese

Pokud vaše kočka udělá nějaký prohřešek, netrestejte ji, nepomůže to. Navíc stres může u kočky způsobit až depresi, která se projevuje nechutenstvím nebo naopak přejídáním. Pokud chcete kočku vrátit do pohody, pokuste si pro ni vytvořit rituály. Například šustění novin před přísunem granulí nebo zvuk ubrousku, který bude poukazovat na krájení masa. Tato terapie je pro kočky účinnější než všechna antidepresiva světa. Když už budete po nějakých lécích sahat, měly by to být rostlinné kapky nebo Bachovy esence.

Kočky vycítí katastrofu

Kočky jsou velmi citlivé na vibrace, dokonce jsou prý schopny vycítit katastrofu a patnáct minut předem o ní informují svého páníčka. Vyzkoušejte to třeba před blížící se bouřkou, uvidíte, že kočka je nervózní, ostražitá a hledá si úkryt.

Pověry o kočkách neplatí všude stejně

O kočkách se vyprávějí i nejrůznější pověry. Černá kočka je považována za symbol neštěstí, ale třeba v Británii či Austrálii je naopak považována za symbol štěstí.

Zdroj: www.jsmekocky.cz, www.denik.cz