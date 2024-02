Kočky dokáží být vynikajícími společníky a někteří lidé si život bez nich neumí představit. Stejně jako všichni tvorové ale mají i tato zvířata svoje charaktery, a dokonce osobnostní problémy. Jak poznáte, že máte doma kočku – psychopata? Poměrně snadno, jak ukazují výsledky provedené studie.

Kočka, na rozdíl od psa, zůstala i přes svoji domestikaci svobodomyslným tvorem, pro kterého je vlastní prospěch vždy důležitější než ohledy na okolí. Je to logické a není možné to kočkám vyčítat. Jejich nezávislost na člověku ale není tak silná, jak se traduje.

Je prokázáno, že i kočky si ke svým chovatelům dokáží vytvořit velmi pevné pouto. Zvláště povahy některých plemen jsou přirovnávány k té psí. Zmínit můžeme například dnes velmi oblíbené mainské mývalí kočky nebo tureckou angoru, ale našla by se i další plemena. Přesto v kočkách stále zůstává o něco více divokosti.

Youtubový kanál TOP Zaujímavosti prozradí, jak na agresivní kočku:

Zdroj: Youtube

Psychopatická kočka

Některé kočky jsou podle zjištění odborníků dokonce malými psychopaty, a to se všemi problémy, které z tohoto faktu vyplývají. Vyjít s takovým zvířetem, pokud jej máte doma, nebývá nic jednoduchého a je třeba k němu přistupovat s vědomím jeho odlišnosti. Jak tedy s velkou dávkou jistoty přijdeme na to, že právě naše kočka takové rysy vykazuje? Výzkum, provedený na univerzitě v Liverpoolu do této otázky vnáší více světla.

Nebezpečné signály

Vědci totiž přišli s jednoduchým testem, jak poznat, zda je vaše zvíře psychopatické. Všímejte si například toho, jak kočka komunikuje se svým okolím. Některá plemena jsou přirozeně “upovídaná”, jejich přirozená interakce s člověkem je však i v takovém případě poměrně klidná a mňoukání není nijak agresivní.

Jestliže se ale vaše zvíře projevuje příliš hlasitě a zdá se, že by s každým dalším mňoukem nejraději na své okolí zaútočilo, mějte se na pozoru. Může být buď v dočasné nepohodě, může mít akutní zdravotní problém nebo je to zkrátka psychopat. Pokud byste zvažovali poslední uvedenou variantu, všímejte si i dalších náznaků.

S některými kočkami to nemají jejich chovatelé vůbec jednoduché

Postrach okolí

Psychopatická kočka nebude schopná vyjít se svým okolím, a to nejen s člověkem, ale ani s ostatními zvířaty, včetně dalších koček v domácnosti. Její neustálá snaha o dominanci je přehnaná a ostatní doslova terorizuje. Navíc nebude schopná jakéhokoliv dobrovolného usměrnění, neplatí na ni ani zákazy, příkazy a dokonce ani tresty. Co si usmyslí, to zkrátka také zrealizuje.

Týrá svoje úlovky

Navíc pokud jde o kočku, která se pohybuje i venku, může se stát, že ji přistihnete při lovu. Je to pro ni přirozené. Pokud ale zjistíte, že svoji oběť jen trápí, je třeba se zamyslet nad jejím duševním stavem. Předem je třeba přiznat, že s tím nic nenaděláme, ale alespoň si budeme moci uvědomit, že je potřeba si na takové zvíře dávat dobrý pozor a před jeho uzurpátorskou povahou chránit ostatní zvířata v bytě.

Pozor na bezpečí dětí

U psychopatických koček je samozřejmě také potřeba sledovat podrobněji jejich chování k lidem, a zvláště pak k dětem, které mohou být někdy z neznalosti nebo jisté neohrabanosti poněkud méně citlivé v zacházení se zvířetem.

Kočka, která není psychicky vyrovnaná, může z vteřiny na vteřinu změnit svoje chování a ze zdánlivě přítulného mazlíčka se stane dravý útočník. Tedy pozor na kočky a zvláště na ty psychopatické. Nemáte náhodou jednu takovou doma právě vy?

