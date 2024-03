Řešíte, co s vaší kočkou, když víte, že nebudete moci přijít domů jako obvykle? Jak dlouho můžete nechat kočku samotnou? Když jí nebude nic chybět, zvládne bez problému víc, než byste čekali.

Kočka není pes

Kočky jsou samostatná a svéhlavá zvířata, která rozhodně nejsou jen lovci myší. V našich domovech se zabydlely už dávno, i když psi tu byli první. Zdá se, že kočky jsou mnohem flegmatičtější a o své majitele příliš nedbají, ale mají také mnohé přednosti.

Velkou část dne zvládnou prolenošit, na záchod si dojdou bez pomoci a nevyžadují ani neustálou pozornost. Jak dlouho myslíte, že může být kočka doma sama, aby to bylo pro ni i pro vás únosné?

Jak dlouho může být kočka sama doma?

Kočky rozhodně zvládnou pobyt doma, zatímco vy jste v práci nebo ve škole. Obvykle se má za to, že 8 až 12 hodin o samotě kočce vůbec nevadí a často se rytmu jednotlivce i rodiny přizpůsobí. Zatímco vy budete pryč, pospí si a bude akčnější po vašem návratu. Není to samozřejmě pravidlo, ale tento rytmus je přirozený a většině mazlíčků vyhovuje. Nicméně je jisté, že každé zvíře je jiné.

Dospělá kočka zvládne i 24 hodin bez újmy. Pokud má vodu, jídlo a čistou dostupnou toaletu, nehrozí, že bude trpět. Patrně nebude nadšená, ale rozhodně to nijak neohrozí její zdraví. Buďte si ale vědomi toho, že se může nudit, a pak si pohraje i s květinami či dekoracemi, kterých si obvykle nevšímá.

Extrémem je 48 hodin o samotě, což je proveditelné, ale rozhodně ne ideální. Pro Readers Digest však zvěrolékař Michael Thompson potvrdil, že pokud má kočka dost vody, potravy a možnosti vykonat potřebu, výjimečně ji můžete nechat doma i takto dlouhou dobu.

Po zhruba 12 hodin můžete doma nechat i starší kočky, ale sami byste měli odhadnout, zda to není příliš pro nemocné, náročné či nějak postižené zvíře. S koťaty si nemusíte dělat hlavu zhruba 8 hodin, ale je jisté, že záleží na věku a na tom, zda je přítomná matka koťátka.

Nezapomínejte, že zvířata by rozhodně neměla doma zůstavat samotná takto dlouho příliš často. Jde spíš o výjimečné případy, kdy musíte domov opustit a zvažujete, zda je to vůbec ještě vhodné nebo bude lepší kočce najít společnost či jiného opatrovníka. I když kočky žijí svým vlastním životem, společnost jejich majitele je pro ně důležitá. Samotou kočky rozhodně trpí.

Nač nezapomenout, když je kočka sama doma?

Co s tím? Snažte se vyvarovat drobnostem a dekoracím, které může kočka snadno shodit. Dělají to nejen tlapkou a jako by se nic nedělo. Počítejte s tím, že bez vaší přítomnosti bude prolézat i místa a nábytek, kam by jindy nezamířila, a pak může nedopatřením shodit vše z polic či nábytku.

Pokud máte nějaké jedovaté rostliny a nutno dodat, že takových pokojovek je celá řada, umístěte je tam, kam se zvíře snadno nedostane. U koček je to rozhodně náročnější než u psů, ale jde to.

Ideální je také nabídnout kočce k pokusování kočičí trávu, kterou zvířata pojídají, když si chtějí čistit útroby. To je bohužel dvousečné, protože kočka sice sežere nejedovatou trávu, nicméně vyzvrátí obsah svého žaludku. Po návratu domů vás pak bude čekat úklid.

Nabídněte kočce nějaké hračky, které ji mohou zabavit během vaší nepřítomnosti. Základem je škrabadlo a různá odpočívadla, ale také můžete pořídit nebo vyrobit hračky, které skutečně kočku zaměstnají. Jsou to takové, které se kutálejí a dělají různé zvuky, ale také hračky, které se plní granulemi a kočka je postupně vytahuje ven.

Odborníci také doporučují nechat kočce kus vašeho oblečení, ze kterého cítí váš pach. Mělo by ji to uklidňovat a nabídnout komfort během vaší nepřítomnosti.

