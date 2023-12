Domácí mazlíčci jsou nedílnou součástí rodin, jejichž život je bohužel několikanásobně kratší než ten náš. I když se nám s nimi loučit vůbec nechce, měli bychom být na jejich konec připravení. Víte, jaké chování signalizuje u koček neodvratitelný konec jejich života?

Kočky může postihnout smrt jak ve stáří, tak i v mladém věku z důvodu těžké nemoci. Běžně se však dožívají 12-16 let, přičemž během této dlouhé doby si stihnou vytvořit místo v našich srdcích. Správné identifikování blížícího se konce je pro majitele kočky velmi důležité, jelikož se s ní má čas rozloučit a být jí na blízku po co nejdelší dobu to jde.

Z videa na YouTube, na kanálu Jaw-Dropping Facts se můžete dozvědět, po kterých 12 příznacích si brzy přichází pro kočku smrt:

Zdroj: Youtube

Přestává jíst a pít

Odmítání krmiva i vody jsou prvními příznaky toho, že s kočkou není něco v pořádku. Pokud nepřijímá potravu déle jak jeden den, a to i přes to, že se jí snažíte sami nakrmit, tak byste s ní měli raději zajet k veterináři. Totéž platí i při nedostatku tekutin, kdy kočka nechodí tak často na záchod a moč je navíc zbarvená do tmavě žluté až oranžové.

Pokud kočka odmítá suchou stravu, zkuste jí dát pamlsek či jinou její oblíbenou potravu.

Zpomalené dýchání i tep

Pokud je kočka zdravá, nadechne se během minuty 20-30krát. Jestliže se ale blíží její poslední výdech, počet nádechů klesá a stejně tak i tepová frekvence s tělesnou teplotou. V takových chvílích přestává srdce správně fungovat a už nedokáže okysličovat krev. Ke konci může kočka rovněž sípat, načež po skončení již zcela ztrácí vědomí.

Vyprazdňování mimo záchodek

Nacházíte po domácnosti malé loužičky či dokonce stolici? I když kočka dříve vždy chodila na záchodek, ve stáří již nemusí mít zcela pod kontrolou vyprazdňování, a tudíž dochází k úniku moči i stolice. V takových případech bývá ale problém se znečištěnou srstí zvířete, kvůli které může dojít až ke zanícení a následném bolestem.

Velmi často se kočkám mění také jejich charakter a stávají se mnohem více podrážděnější.

Zanedbaná péče o srst

Ke konci života se kočka přestává mýt, kvůli čemuž ztrácí její srst lesk a stává se zanedbanou. Na jejím vzhledu můžete zpozorovat také náhlý úbytek váhy nebo naopak přibírání kvůli nízkému pohybu. Kočce začíná více zapáchat z úst a někdy může docházet i k vypadávání zubů. Typickým příznakem bývá rovněž nereagování zornic na změnu světla.

Jako tělo bez duše

V posledních chvílích života se z energetické a hravé kočky stane plaché až agresivní zvíře. Kočka přestává skákat a už se pohybuje jen stěží. Je to hlavně z důvodu obrovské námahy, kterou v ní pohyb vyvolává. Můžete také s jistotou poznat, kdy nadejde její poslední chvíle. Kočka se v tu dobu totiž schová do ústranní, kde je klid, jelikož se cítí být velmi zranitelná.

