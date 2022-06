Kočka v bytě: Jednoduché triky, jak jí u vás doma zlepšit život na maximum

Máte kočku a zdá se vám, že se doma nudí? Ochočená šelma může být i docela spokojená, ale pokud žije výhradně životem uvnitř domu či bytu, pak jí určitě nějaká akce chybí. Víte, jak kočky v bytě zaměstnat a vrátit jim radost ze života šelmy?

Zdroje: www.petmd.com, www.holidaycat.cz

Kočky dnes žijí především v bytech

Zabavit kočky není těžké a často si vystačí opravdu s málem. Zvlášť zvířata, která tráví většinu dne uvnitř v bytě, každé rozptýlení potěší a je pro ně důležitým stimulantem nejen fyzickým, ale také duševním.

Zatímco některá zvířata čas od času zabrousí ven prozkoumat okolí, rozhrabat sousedovi záhon, spí na zídce či se jen tak procházejí zahradami a dvorky za domy, jiná se ze svých teplých obydlí nikam nevzdalují. Kočky chované v bytech mohou být z pobytu venku dokonce stresované. Jsou to sice spíš výjimky, ale u zvířat, která mohou používat kočičí toaletu a nikdy nebyla venčená, to zas není nic tak nepochopitelného.

Jak zabavit kočku v bytě? Zdroj: Profimedia

Jak v bytě kočkám zpříjemnit život?

Připravte jim pozorovatelnu. Parapet s polštářem nebo dekou, který je dost široký, je ideální, a pokud můžete ještě navíc k oknu přilákat nějaký pohyb, pak to bude perfektní kočičí televize. Nainstalujte v blízkosti okna krmítka pro ptáky a hned bude nač koukat.

Pamatujete, jak vaše kočka doslova sestřelila vánoční stromek? Kočky milují lezení i zeleň, chcete-li je rozptýlit, nabídněte jim takovou, která je na to dělaná. Kočky budou moci šplhat po konstrukci simulující strom či větvě. I obyčejné úzké rampy a prázdné police okolo místnosti kočku zabaví. Milují odpočinek na různých atypických místech, kam dosáhnou jen ony.

Kočky milují volnost, šplhání a odpočinek na nedostupných místech. Zdroj: RJ22 / Shutterstock

Tráva pro kočky

Nabídněte kočce trochu opravdové zeleně, která je pro ně určená. Kočičí tráva má však svá pro a proti. Kočky ji potřebují, aby si pročistily obsah žaludku, proto budou zvracet. Pokud kočkám nabídnete trávu, pak jim jistě uděláte dobře a přestanou ožírat vaši zeleň, ale připravte se na to, že umístění trávy v bytě má i svou negativní stránku.

Docela jinak na malé šelmy působí šanta kočičí, kterou některé kočky doslova zbožňují. Můžete ji mít vysazenou na zahrádce, ale také se prodávají hračky a polštáře naplněné sušenou šantou.

Kočka v bytě ocení i hračky naplněné šantou kočičí. Zdroj: Profimedia

Hrací koutky do bytu pro kočky

Podívejte se na internet, jaké kočičí hračky můžete pořídit. Mezi majiteli koček jsou rozhodně zastoupeni milovníci i odpůrci těchto kočičích hracích pokojíčků a koutků, ale důležitější je, co si o tom myslí vaše malá šelma. Stejně jako jejich majitelé, i kočky jsou buď vyloženě pro, anebo je hry vůbec nezajímají. Škrabadlo by však měla mít každá kočka, a pokud je kombinované s domečkem či jiným odpočinkovým prvkem, pak o to lépe.

Některé hračky je možné naplnit kočičími pochoutkami a pro kočku je taková zábava ještě o něco zajímavější. Existuje veliké množství druhů, tvarů a provedení. Některé jsou i designově velmi povedené.

Kočku rozptýlí i promyšlená hračka s granulemi. Zdroj: Veera / Shutterstock

Opravdová a audiovizuální stimulace koček žijících v bytě

Víte, že kočkám lidé také natočili videa či napsali písně? Nejde o oslavu koček, ani o kočičí superhrdiny. Tyto písně a filmy vytvořili lidé, aby kočky stimulovali. Tvůrci prý skutečně dobře zvládli kočičí psychiku, a tak můžete vaší kočce pustit na YouTube film nebo meditační hudbu.

Pokud máte jednu kočku, na kterou není moc čas, ale máte dost prostoru k tomu, aby mohly být dvě, zvažte kočičího kamaráda. Určitě je jednodušší chovat dvě kočky od nízkého věky. Starší kočka nemusí mladšího kolegu dobře přijmout.