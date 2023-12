Máte doma kočku? Co můžete udělat proto, aby s vámi prožila co nejdelší život?

Podle statistik se kočka dožívá 10 – 15 let. To zase není tak špatné skóre, když si uvědomíte, že kočičí věk se počítá tak, že první dva roky se rovnají 24 letům kočičím. Je to dané tím, že tato „domácí šelma“ se rychle vyvíjí a brzy dosahuje dospělosti. Od dvou let výše se za každých prožitých 12 měsíců počítají 4 roky kočičí. Sečteno a podtrženo – kočičák, který se dožije 10 let, je skoro stejně starý jako statný šestapadesátník. A šťastlivci, kterým život odměřil 15 let, docílí kočičího věku 76 let…

O tom, jak poznáte, že vaše kočka nebo kocour mají zubní problém, se dozvíte na videu Veterinární kliniky Prahy 4 – Vethope. Více na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Venkovní versus bytové

Podle veterinářů se dožívají bytové kočky delšího věku než ty divoké, které přežívají venku na zahradách. Proč tomu tak je? Vždyť tyto „venkovní šelmy“ mají více svobody a pohybu! Problém je ale ukrytý jinde, konkrétně v nemocech, které se dají v přírodě snáz chytnout. Ať už jde o banální rýmu, až po nemoci, které se přenášejí různými parazity. Jednou z nejzákeřnějších je například Kočičí panleukopenie, řečená také kočičí mor. Přenáší se virově, postihuje mladé kočky a většinou končí smrtí. Proto je důležité kočky preventivně očkovat a při problémech se okamžitě obrátit na veterináře.

Venkovní kočka se dožívá kratšího věku.

Porce výživy

Podle chovatelů koček je jedním z nejdůležitějších pilířů „kočičí dlouhověkosti“, strava. Ta by měla být hlavně bohatá na výživné látky jako je vláknina, vitamíny, minerály a mastné kyseliny. Naopak si dejte pozor, aby „kočičí dieta“ zbytečně neobsahovala soli, konzervanty, dochucovadla, barviva nebo geneticky modifikované potraviny, které by mohly kočičí organismus jen zatížit. Volit můžete mezi vlhkou stravou (tedy konzervou či kapsičkou) nebo suchým krmením ve stylu granulí.

Kvalitní jídlo dává kočkám energii a vitalitu.

Pozor na zuby

Samotní veterináři však upozorňují, že kromě jídla jsou u koček velmi důležité zuby. Proč? Většina koček totiž trpí na zubní kámen. Když se včas neodstraní, stává se živnou půdou pro různé bakterie. Tyto mikroorganismy se pak mohou ve finále dostat do těla a způsobit různé zdravotní komplikace. Proto se snažte kočce čistit zuby zhruba dvakrát týdně. V případě obtíží nebo nálezu zubního kamene, se obraťte na veterináře.

Péče o kočku zahrnuje i pravidelné čištění zubů.

Kdy jde do tuhého?

Kočka, která trpí zubními problémy, má většinou zarudlé dásně. Často jí také hodně smrdí z tlamy… Nepěkný odér může znamenat nejen přehršel zubního kamene, ale také výskyt různých zánětů. V ojedinělých případech evokuje i onemocnění ledvin. Proto pozor na to a péči o kočičí chrup nepodceňuje. Zlepšíte a prodloužíte tak vašemu „chlupáčovi“ život!

Zdroje: www.zoohit.cz, www.metropolevet.cz