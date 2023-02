Kočky dokáží na člověka záměrně mrkat, tvrdí vědci. Co vám tím vaše kočka říká?

Prohlížíte si svoji milovanou kočku a dobře znáte její chování? Umíte dobře odhadnout, co má ráda, anebo vás občas počastuje drápkem, protože už toho bylo dost? Vědci se domnívají, že kočky na nás pomrkávají. Co to znamená?

Zdroje: www.koule.cz, vedator.org Kočičí mystérium se poodkrývá Je to až s podivem, že oblíbené kočky, jsou tak velmi rozdílné od psů. Jistěže jde o docela jiný živočišný druhu, ale oba si našli cestu do lidských příbytků a jsou rozhodně nejoblíbenějšími mazlíčky, které si lidé více či méně hýčkají po celém světě. Zatímco pes, který v poutu s člověkem strávil několik desítek tisíc let, jej zná, a v mnohém napodobuje, kočky to dělají docela jinak. Chcete-li jim porozumět, budete se muset trochu něco přiučit, ale je tu minimálně jeden způsob komunikace, který se tomu lidskému náramně podobá. Kočičí mystérium se tak maličko poodkrývá. Kouká na vás kočka a mhouří oči? Zdroj: shutterstock Proč na nás kočky mrkají? Jak komunikujete s vaší kočkou? Zdá se vám, že na vás pomrkává? Flirtuje snad? Ano. Má se za to, že kočky dlouhým mhouřením očí vyjadřují náklonost a vroucné city. Dokonce se takovému mhouření a pomalému dlouhému pomrkávání říká „kočičí polibek". Kočka na vás bude pomrkávat, také když je spokojená a klidná. Naznačuje vám, že vám důvěřuje, nebojí se a odpočívá. Má se skvěle, miluje vás a tak se můžete pochválit. Určitě něco děláte dobře. Některé věci ale kočka neocení pomrkáváním, ani jinak. Na to, co byste své kočce nikdy neměli dělat, se podívejte ve videu: Nezdá se vám kočičí mrkání? Pokud však kočka mrká rychle, mějte se na pozoru. Neznamená to, že se malý tygr chystá ke skoku, ale může mít problémy s očima. Mrkání se nemusí nutně pojit ani s výtokem z oka, který vás na první pohled bude znepokojovat. Slzení, zánět spojivek či zánět vnitřního oka může mít různé příčiny, mezi které patří bakterie, viry, ale i alergie. Výtok z oka a časté pomrkávání konzultujte s veterinářem, který doporučí léčbu. Kočičí polibek patří jen oblíbencům. Zdroj: Profimedia