25. 3. 2024

Chováte doma kočky? Tak to jistě víte, co pro ně znamená jaro! Co prožívají a jak nejlépe se o ně starat?

S příchodem jara se probouzí nejen příroda, ale i kočky. Teplejší počasí a delší dny s větší dávkou světla stimulují jejich hormony a pud rozmnožování. Projevuje se to samozřejmě i v jejich chování, na které byste měli být připraveni. Jak si kočky užívají jara? Podívejte se na YouTube video na kanálu Pavla Vzteklá: Zdroj: Youtube Milostné vábení Mrouskání neboli říje je stav, kdy je kočka připravena k páření. V tomto období méně pije, také méně spí a je poměrně aktivní. Zároveň hlasitě mňouká hlubokými hrdelními tóny. Vábení partnera se také projevuje poměrně fyzicky náročnými pohyby. close info Profimedia zoom_in Mrouskání neboli říje je stav, kdy je kočka připravena k páření. Někdy se kočka urputně válí na zemi, jindy je dlouze strnulá, může se chvět či vibrovat, otírat se tělem o rohy a hrany nábytku, napínat svaly zadních stehen a pánve, prohýbat se v páteři či vystrkovat zadeček. Délka trvání je u každé kočky individuální, zpravidla však trvá okolo 10 až 14 dní. Značkování Jedná se vlastně o označování teritoria, které si takto kočky vyčleňují. Značkují převážně kocouři, ale mnohé kočky nejsou výjimkou. Často se bohužel jedná o nepříjemnou potíž v domácnosti, zvláště tam, kde je více koček najednou. Obsažené látky totiž zanechávají silný a stále trvající zápach, který může poškodit nejen látky a dřevo, ale i další materiály. close info Elisa Putti / Shutterstock zoom_in Značkování je označováním teritoria. Účinná je kastrace Řešením problému je kastrace. Díky ní dojde ke snížení hladiny hormonů, a tedy i značkování. Předejdete tak i většině projevů spojených s mrouskáním a vábením. Stejně tak můžete zvolit i cestu pomocí léků a kastraci se vyhnout. Vždy je dobré celou situaci konzultovat s veterinářem. Šanta ve spreji Pokud jste zastánci přírodních přístupů, může být pro vás řešením použití šanty kočičí. Dá se pořídit ve spreji a její vůně dokáže kočky zklidnit. Nastříkejte šantu na určité místo a uvidíte, že její aroma zvíře brzy přiláká. Účinky však trvají jen krátkou dobu, zpravidla 10 až 20 minut. Pak dojde k útlumu, kdy je kočka ospalá a svým způsobem apatická. Línání V jarním období byste měli dbát také o zvýšenou péči o srst. Kočky přicházejí o zimní kožich, a tak často ztrácejí velké chuchvalce chlupů. Pravidelně kočku kartáčujte, celý proces urychlíte.

