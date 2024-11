Baví vás kočky? Jsou neuvěřitelné, viďte! A i když umí věda vysvětlit proč, nad jejich kousky budeme stejně kroutit hlavou. Také jejich schopnost vtěsnat se do krabiček i větších sklenic je pozoruhodná a odborníci se shodli, jak to kočky dělají.

Jsou jako tekutina, vyplní krabici i misku

Funny cats aneb zábavná videa s kočkami nabízejí nekonečnou zábavu a rozptýlení pro děti, ale i dospělé. Reakce a schopnosti koček jsou jako z jiného světa. Platí na ně gravitace? Nejsou náhodou tekuté? Pokud kočku nemáte, může se vám zdát, že tyto heboučké Micinky a Mourkové jsou zvláštními ve svém druhu.

V případě, že ale malou šelmu vlastníte, pak dobře víte, že papírová krabice, mísa či ošatka, ba dokonce prázdné akvárium, jsou neodolatelnými a patrně ohromně pohodlnými schovávačkami, které vyzkouší a také ocení každá správná kočka.

V tomto příspěvku z YouTube kanálu ZEK se dozvíte, co to znamená, když si kočka lehá na záda. Je to pobídka k drbání na břiše? Na 99 % není!

Jak to kočky dokážou?

Kočky jsou výjimečně pohyblivá zvířata. Což je jasně patrné už z toho, jakou lehkostí se dokáží dostat na vysoko položená místa. Nicméně mají také již zmíněnou úžasnou schopnost vtěsnat se velmi snadno i do docela malých prostor. Nejen, že to kočce dovoluje její významně ohebnější tělo, které má ještě o zhruba 24 kůstek víc než to lidské, ale kočka také dokáže perfektně odhadnout velikost a možnosti svého těla.

Už jste někdy viděli dítě, které prostrčilo hlavu tyčkami plotu nebo zábradlí a nemohlo ji dát zpět? Tak přesně to se kočkám stát nemůže. Ony totiž dobře vědí, na co mají a nač ne. Právě k tomu došel ve svém bádání také Péter Pongrácz z Eötvös Loránd Univerzity v Maďarsku.

Zatímco nám se jeví tělo kočky významně větší díky huňatému kožichu, navíc ještě kalkulujeme s ohebností, která je nám vlastní, ale kočky jsou na tom významně lépe. To jim dovoluje vtěsnat se docela pohodlně i do malých prostor, kde rády spí.

Nejde tedy jen o prozkoumání osamocené krabice, ale o nové zajímavé místo, kde se bude kočka následujících několik hodin věnovat relaxaci a odpočinku ve zdánlivě krkolomné poloze. U dlouhosrstých zvířat je efekt dokonalý, protože zbytek prostoru vyplní kočičí chlupy a díky tomu se jeví nádoba zcela zaplněná kočičím tělem.

Proč jsou kočky ohebnější než je na první pohled patrné?

„Tekuté“ kočky tedy umí nejen doskočit na všechny čtyři, ale také překonají všechny hadí ženy a fakíry, kteří se marně snaží napodobit jejich nezvykle ohebné a pružné tělo. Kočičí páteř je hyperflexibilní a rozdělená do více segmentů než lidská.

Ve studii provedené na kalifornské Univerzitě v Berkeley v roce 2013 bylo zjištěno, že kočky umí páteř ohnout pod úhlem 90 stupňů. Kočky nemají klíční kost, což opět přispívá k možnosti zmáčknout se a protáhnout do malých prostor, ale nezbytné je to i pro šplh a doskok koček. Disponuje také výjimečně pružnými žebry a excelentní ohebností tlap. Vytažené drápy navíc poskytují také možnost dobře se na různých površích přichytit.

Zdroje: sciencealert.com, smithsonianmag.com