Pokud chcete udržet svého čtyřnohého přítele dlouho v dobré kondici, dopřejte mu pravidelný přísun kolagenu pro psy. Díky tomu, že bude pomaleji stárnout, prodloužíte mu celkovou pohodu a jistě i dožitý věk.

Prodlužte svému psímu miláčkovi život díky kolagenu. Zvířata stárnou stejně jako my, ale jejich stárnutí lze stejně tak jako to naše úspěšně zpomalit. S postupujícím věkem je potřeba ubývající kolagen do těla dodávat.

Nemusí se vždy jednat o uměle vyrobené prostředky, mnohem lepší volbou je kolagen přírodní. Kromě možnosti kvalitnějšího pohybu i do vyššího věku, bude mít váš pes také krásnou srst, zdravou pokožku a drápky. Kolagen tvoří jednu z nejdůležitějších bílkovin v organismu savců.

Domácí kolagen pro psy

Pokud budete podávat vašemu psovi kolagen v přírodní formě, nejenže ušetříte značnou částku peněz, ale výsledky budou vždy mnohem účinnější.

close info Shutterstock zoom_in Uvařte doma psovi zdroj domácího kolagenu.

Vyzkoušejte následující recept

Uvařte vepřovou kůži nebo 3 vepřové nožky v dostatečném množství vody do měkka a přidejte na poslední půl hodinu česnek a mrkev. Po zchladnutí oberte nožičky, nakrájejte zeleninu na menší kousky a vše vložte zpět do vývaru.

Veškeré ingredience řádně rozmixujte, nalijte do mísy a nechte v chladu ztuhnout. Přidat můžete i mořskou řasu kelpu nebo konopné semínko. Během dlouhého vaření na nízkou teplotu se kolagen ve svalových vláknech přemění v želatinu a chrupavky změknou natolik, že se rozpustí. Dojde tak k vytvoření přírodní želatiny. Můžete použít formičky na led a udělat si tak zdravé sulcové pamlsky.

Přínosů je mnoho

Přírodní kolagen je pro psy skvělou prevencí před mnoha zdravotními neduhy. Hlavně před předčasným onemocněním pohybového aparátu včetně dysplazie kloubů či artritidy. Pokud váš pes některými nemocemi podobného charakteru již trpí, je důležité kolagen jako nepostradatelný kloubní doplněk zvířeti podávat v krmení.

close info Profimedia zoom_in Přírodní kolagen je pro psy skvělou prevencí před mnoha zdravotními neduhy.

Ochráníte jej zároveň před zbytečnými úrazy, protože pes bude mít pevnější kosti. Kolagen však hraje významnou roli i v léčbě po úrazech kostí a celého kloubního aparátu. Bonusem bude i fakt, že pes bude mít krásně lesklou a hustou srst a pevné drápy.

Zdroje: www.puppydu.cz, www.blesk.cz, www.fresh.iprima.cz