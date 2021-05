Jaká je pravděpodobnost, že vás pokouše pes, který vrtí ocasem?

Život člověka se psem je podle studií delší a šťastnější. S mazlíčkem po boku jde zkrátka všechno lépe. Pokud si ale myslíte, že o svém čtyřnohém příteli víte všechno, jste na omylu. Signály, díky kterým na něm poznáte emoce, jsou občas ošidné. Někdy totiž může vrtět ocasem a pak kousne…

Když pes vrtí ocasem, nemusí být zákonitě šťastný, i když tomu ve většině případů opravdu je. Někdy ovšem tak činí a radost tím nevyjadřuje. Nikdy proto nehlaďte cizího psa. Vrtěním ocasu se s vámi sice může chtít skamarádit, ale to ještě neznamená, že mu sednete.

Pokud má pes opravdovou radost, přidá se k vrtícímu ocásku ještě spousta dalších věcí. Pejsek obvykle vydává zvuky, někdy i radostně štěkne, sedne si nebo se válí na zádech.

Jednou z příčin pohybujícího se ocasu mohou být i zdravotní problémy. Zpravidla se může jednat třeba o blechy nebo jiné breberky a pes se pohybem pouze snaží zamezit svědění. Mnohdy volí jinou variantu a raději si do něj kousne.

Mějte na paměti, že právě ocas je část, kde se může pes zranit nejčastěji Zdroj: Bianca Grueneberg / Shutterstock.com

Když pes vrtí ocasem, nemusí to značit štěstí

„Podle veterinářů je ošetření ocasu někdy problematické, protože se špatně obvazuje a ne všichni psi na něm obvaz snesou. Výhodou tohoto orgánu je, že potíže a onemocnění poznáte poměrně snadno,“ informují na stránkách Rada veterináře.

Mějte na paměti, že právě ocas je část, kde se může pes zranit nejčastěji. Psi se venku často škádlí a můžou se do něj škrábnout. Pokud se psi honí a jeden z nich utíká vepředu, je pravděpodobné, že druhý pes ho při rvačce kousne právě do ocasu.

Za předpokladu, že má pes celou zadní část zvednutou, znamená to výzvu k akci. Spatřit to lze nejčastěji u psů, kteří čekají, až jim páníček hodí míček. Svěšený ocas může pro změnu znamenat nejistotu. Pokud s ním mává ze strany na stranu a plácá se jím do zadních nohou, snaží se nejspíše rozptýlit svůj pach, aby ho ostatní nevystopovali.

Berte ocas svého psa jako komunikační prostředek Zdroj: CharlitoCZ / Shutterstock.com

Nehybný ocas může znamenat strach i agresi

Nehybný ocas mezi nohama rovněž znamená nejistotu. Pokud trčí do výšky a nepohybuje se, také to nevěstí nic dobrého. Mnohdy se jedná o přípravu k útoku. Jakmile k tomu pes vycení zuby a vrčí, je jasné, že přátelé asi nebudete.

Berte zkrátka ocas svého psa jako komunikační prostředek. Sami víte, že jím dokáže vyjádřit opravdu široké spektrum emocí od radosti až po strach či agresi. V takovém případě není radno si s ním zahrávat. Při ohrožení psem se doporučuje zůstat v klidu a nehýbat se.

Zdroje: radaveterinare.cz, www.novinky.cz