Největší chyby, kterých se dopouštějí i zkušení chovatelé při chovu králíků

Návrat k éře domácího chovu zvířat je stále na vzestupu. Po slepicích jsou velmi populární i králíci. Rozhodli jste se, že se o pár králíků také chcete starat? Není to zase až tak složité. Máme pro vás pár tipů, abyste zbytečně nedělali v chovu základní chyby a postupovali jste správně.

V případě, že se zajímáte o chov králíků, začněte tím, že si přečtete pár zajímavých odborných knížek a mrknete i na osvědčené chovatelské stránky na internetu. Není od věci, poradit se se zkušeným chovatelem ze sousedství. Pokud se definitivně pro chov rozhodnete, měli byste připravit pro králíky vhodné životní podmínky.

Základ chovu nezanedbejte

Králíky si dnes můžete za dobrou cenu pořídit od mnoha chovatelů, anebo oslovte známého, který chov má. Nejlépe začněte párem a pořiďte si samce i samici. V případě, že chcete výrazně urychlit růst chovu, zvolte samice rovnou dvě. Každý králík by měl mít svůj samostatný prostor. V době páření je samozřejmě k sobě připusťte a můžete si být jisti, že za pár měsíců budete mít nové přírůstky. Takže při budování kotců, myslete dopředu na to, v jakém počtu budete chtít králíky chovat.

Bez misky na krmení a vodu to také nepůjde. Nejlepší jsou ty těžké kameninové, které králíci nevyklopí. Zdroj: shutterstock.com

Vyberte si vhodné plemeno

Každý druh a plemeno mají různé nároky na podmínky v chovu. Pro začínající chovatele jsou nejvhodnější střední a malá plemena. Nejsou tak náročná a zaručují vysokou plodnost. Jedná se například o vídeňského, francouzského stříbrného, nitranského králíka nebo slovenského šedomodrého rexe. Ideální je, když se zaměříte na chov jednoho plemene.

Vhodná králíkárna

Nejvhodnější jsou na chov králíků vnější králíkárny, které mají jedno nebo více pater. Na jejich budování je nejlepším materiálem dřevo a pletivo. Je možné využít i volný způsob chovu ve vhodných prostorech na zemi. Vždy však dbejte na důsledné dodržování čistoty.

Nepodceňte umístění

Předem si dostatečně promyslete, kde králíkárnu postavíte, protože zvířatům se musí v první řadě dobře dařit. Myslete tedy na to, aby měla králíkárna dostatečné větrání. Zároveň by králíci měli být dostatečně chráněni před průvanem, deštěm, sněhem, větrem či přímým sluncem. Veliký pozor si dejte na nebezpečné vlhké teplo, které může za vznik a šíření mnoha vysoce nakažlivých chorob.

Protože králíci přímo nesnášejí průvan, který negativně ovlivňuje jejich dýchací aparát, je nejlepší volbou postavit králíkárnu pevnou zadní stěnou na návětrnou stranu. Když bude mít střecha dostatečně velký přesah, nebude dovnitř pršet. Dopřejte králíkům dostatek prostoru i klidu, který doslova milují, takže nevybírejte žádné rušné místo.

Žádné „pidi“ kotce

Každé zvíře potřebuje dostatečně velký prostor, aby se v něm cítilo dobře. Samec bude mít menší nároky než samice s mláďaty nebo skupinka mladých králíků. Ve chvíli, kdy se budou rozmnožovat, budete potřebovat více kotců. Musíte oddělit samce a samice, samice s mláďaty a mladé samce a samice po odstavu. Velikost každého kotce se odvíjí od plemene. Ale v průměru by měl mít každý králík středně velkého plemene kotec o minimálních rozměrech 80 x 60 x 60 cm.

Vybavení kotců

Nejvhodnější podestýlkou je kvalitní sláma, ale i seno splní veškeré požadavky. Bez misky na krmení a vodu to také nepůjde. Nejlepší jsou ty těžké kameninové, které králíci nevyklopí. Pořídit si můžete i praktické napáječky zavěšené na dvířkách, které pohodlně naplníte zvenku.

Jak a čím krmit

Aby zvířata dobře prospívala, je nezbytné je vhodně krmit. Vystačíte si se senem, jádrem, ovocem a zeleninou. Během zimy je základem kvalitní seno a v létě zelená píce, jen nesmí být nikdy zapařená, na to si dejte opravdu velký pozor. Způsobila by králíkům značné trávicí potíže. Krmit můžete i krmnými směsmi určenými přímo pro králíky. Co se týká jádra, základem jsou oves, ječmen a kukuřice. Přilepšit jim můžete také mrkví, jablky, řepou nebo bramborami. To mají králíci opravdu rádi.

Aby zvířata dobře prospívala, je nezbytné je vhodně krmit. Vystačíte si se senem, jádrem, ovocem a zeleninou. Zdroj: shutterstock.com

Zdroje: www.cs.les-jardins-de-sanne.com, www.ceskaveterina.cz, www.kralikar.cz