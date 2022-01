Největší chyby při krmení psů, kterých se nevědomky dopouštějí i zkušení chovate

Patří do vaší rodinné smečky i pes? Tak to pro něj určitě chcete jen to nejlepší! Kromě výchovy a dostatečně aktivního pohybu se u psů určitě zaměřte i na správné krmení. Víte, které chyby jsou v této oblasti nejčastější?

Je mnoho možností krmení psa. Správná výživa však musí vždy obsahovat ve správném množství a poměru všechny látky, které pes potřebuje pro svůj vývoj. Pes by si měl totiž zachovat vždy dobrou kondici a fyzickou výkonnost.

Potrava pro zdravý a vitální život

Krmení psa by mělo mít vždy svá pravidla, protože právě správná výživa je dost důležitou součástí vyrovnaného a spokojeného života vašeho mazlíčka. Nečekejte však jen jeden univerzální návod. Každý správný chovatel by měl svého psa a jeho potřeby umět vnímat. Proto by měl být každý pes krmen nejen dle svých osobitých nároků, ale i vzhledem k jeho věku, zatížení a rase.

Víte, co psi milují? Co se týká krmení, tak v první řadě pravidelnost, která je pro ně nesmírně důležitá. Stejně tak vyžadují pravidelný přísun čisté vody v pokojové teplotě, na to nikdy nezapomínejte. Samozřejmostí by měl být i fakt, že krmení by mělo být vždy z kvalitní a vyvážené stravy. Jakých chyb se tedy vyvarovat?

Nepravidelné krmení vyvolává chaos

Krmit psa pokaždé ve stejnou dobu a stejným množstvím potravy je ta jediná správná cesta. Prospěje to především správnému zažívání. Když se krmení opakuje vždy v podobném časovém úseku, pes si na to velice snadno navykne. Nebude zbytečně chodit kolem misky a nesmyslně tápat, jestli se v ní zrovna teď něco neukáže. Naprosto ideální je krmit dospělého psa dvakrát denně, a to vždy ráno a večer. Krmit pouze jednou denně není vhodné, protože za tak dlouhý čas bez jídla zvíře naprosto vyhladoví a postupně by to mohlo u aktivního psa vést až k extrémnímu hubnutí. Anebo naopak u méně aktivního psa k obezitě z důvodu zpomalení metabolismu.

Krmení u jídelního stolu

Tak tomuto nešvaru se vyhněte hned od začátku! Psa takové chování jen rozmazluje a vede u něj k pocitu, že má v domácnosti stejné postavení jako člověk. Navíc naše strava je jako krmení pro psa nevhodná i z hlediska složení stravy.

Pes nikdy nemá mít místo na krmení u vašeho stolu. Zdroj: profimedia.cz

Svádí to však zbytečně mnohé z nás, když na vás kouká váš miláček těma smutnýma očima, a ještě k tomu vaše jídlo je tak vynikající. Hned jsi v ten moment uvědomte, že je v takovém jídle různé koření, které jeho žaludku rozhodně neprospěje.

Překrmování je na nic

Dbejte vždy na to, aby váš pes dostávat vyváženou stravu, jejíž množství přesně odpovídá jeho váze. Ale pozor, nepleťte si to s filmem Žranice. Tak byste svému miláčkovi vůbec neprospěli, naopak. Překrmování je totiž velký a zároveň dost zbytečný problém. Takže se mu obloukem vyhněte! Vzpomeňte si, že během dne pes dostane kromě svého krmiva ještě nějaké další dobroty při venčení, tréninku nebo jen tak pro radost. A i v této oblasti byste měli myslet na to, že úvaha o snížení těchto radůstek by stála za to. A největší riziko obezity je u starších psů a jedinců s nižší pohybovou aktivitou, na to dbejte také.

Nikdy nekvalitní strava, sázejte na správnou volbu

Stálá a velmi častá otázka na téma granule versus vařená strava? Nečekejte jednoznačnou odpověď. Vždy a pro vše existují nějaké ty výhody a nevýhody. A samozřejmě je každý pes naprosto jiný a má odlišné nároky.

Výhodou granulované stravy je jednoduché podávání a vyváženost. Vždy budete mít jistotu, že zvíře dostává vše, co potřebuje, a to ve správném poměru i množství. Musí se jednat o kvalitní krmení, protože levné nekvalitní granule zdraví psů naopak škodí. Na to pozor! A nejedná se jen značku, spíš o reference a výsledky. Když si takové granule pořídíte, měli byste si dávat pozor při skladování, aby vám zbytečně nezvlhly či nežlukly.

Stálá a velmi častá otázka na téma granule versus vařená strava? Zdroj: profimedia.cz

A vařené jídlo? Pro vašeho mazlíčka je ideální, pokud se pokrm připravuje šetrně je svým složením je pestré. Nejlepší varianta je úprava na páře. Správným obsahem masa, zeleniny a doplňků (vitamíny, minerály) si můžete být jisti, že váš pes má vyváženou a zdravou stravu. Jestliže krmíte pouze vařenou stravou, je vhodné mu tu a tam podávat kosti. Jsou dobré nejen na čištění chrupu, ale také pro správné fungování střev. Pro malá plemena jsou vhodné kuřecí krky, velkým můžete dát i větší hovězí kosti. Pozor však ale na to, aby kosti nebyly nikdy tepelně upravené. Mohou se pak snadno začínají štěpit, a vašemu psovi to může ublížit.

Krmení psa by vždy mělo následovat vždy až po venčení. Zdroj: profimedia.cz

Krmení před venčením je další bod dolů

Krmení psa by vždy mělo následovat vždy až po venčení. Nejlépe tak půl hodiny před a půl hodiny po procházce, čímž předejdete riziku přetočení žaludku. Jako správný chovatel, byste měli mít na paměti, že pes potřebuje určitý čas, aby krmení pořádně strávil. Proto nechte ještě minimálně půl hodiny po jídle pejska odpočívat.

