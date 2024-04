Češi jsou národ pejskařů, podle některých výzkumů patříme dokonce mezi největší milovníky psů na celém světě. Položme si ale otázku, proč tomu tak je a co od svých společníků očekáváme. Většinou stavíme na první místo věrnost. Která plemena tedy právě proto upřednostňujeme?

Každý chovatel dobře ví, jak důležitá je výchova psa již od štěněte a že je to právě jeho páníček, který může zformovat zvíře poslušné, věrné a milé, ale také útočné a neovladatelné. Pravdou ale je, že některá plemena mají k poslušnosti a oddanosti své rodině přirozeně blíže, a ta jsou potom logicky oblíbenější. Jsou “jednodušší” na péči a čas, který jim musíme věnovat, aby se z nich stali dokonalí společníci.

Jak si vybrat správné psí plemeno? Poradí youtubové video v kanálu The Riedels & wolfdogs:

Zdroj: Youtube

Věrní velikáni

Z výše zmíněného pohledu se mnozí chovatelé upínají k větším plemenům jako jsou klasičtí němečtí ovčáci, ale také dogy nebo vlkodavové. S láskou chovaní zástupci těchto plemen by se pro svoji rodinu doslova nechali roztrhat, ačkoliv v případě ohromného vlkodava by to pro agresivnější protějšek paradoxně nebyl takový problém.

Jeho pouto s rodinou je ale obdivuhodné. Jediné, co nás může od jeho pořízení odradit, je logicky jeho velikost, a tedy i nutné nároky na prostor a krmné dávky.

Inteligence na prvním místě

U chovatelů, kterým jde hlavně o to, aby mohli mít se svými čtyřnohými parťáky co nejrovnější vztah a vyžadují tedy co největší dávku samostatnosti a inteligence, jednoznačně vedou border kolie, které se rády učí jakýmkoliv novým kouskům a vzhledem ke své chápavosti jim to nedělá žádný problém. Toužíte-li tedy po psovi, který bude excelovat mezi ostatními v agility disciplínách, nemůžete v případě borderky udělat chybu.

close info studio hoto / Shutterstock zoom_in Toy pudlové jsou veselí a inteligentní

Nevěříte pudlům? Je to chyba

Velmi inteligentními zvířaty jsou ale také mnohými opovrhovaní pudlové. I když na to někdy nevypadají, milují zábavu, pochvalu a kontakt se svým chovatelem. Udělají pro to cokoliv, a protože jsou chytří, budou poslouchat a vyvádět doslova psí kusy.

Do skupiny velmi inteligentních plemen patří také již výše zmiňovaný německý ovčák, ale také kamarádští retrívři nebo skotačiví malí papilloni.

Do malých bytů

Co bychom ještě od oblíbeného zvířete mohli chtít? Mnozí chovatelé upřednostňují u svých miláčků jejich “skladnost”, tedy malý vzrůst. Mezi takovými plemeny pak alespoň v naší republice vedou jorkšírští teriéři, kteří jen zřídka přerůstají hmotnost čtyř kilogramů, ale v jejich maličkých tělíčcích bije srdce turisty, který zvládá i dlouhé túry, bojovníka, jenž se nezalekne ani vlkodava s jeho výškou, a neohroženého ochránce vlastní rodiny.

Tu bude často hájit tak hlasitě, že se mohou sousedé mírně bouřit, ale správná, klidná a vstřícná výchova to brzy spraví.

Bílé kuličky (nejen) pro seniory

Vynikajícími a oblíbenými společníky hlavně pro starší lidi jsou bílé obláčky boloňských nebo maltézských psíků, kteří se spokojí i s poměrně krátkými procházkami a svého páníčka neopustí za žádných okolností. Zároveň jde o veselá zvířátka, která vnesou do často osamělého života starších lidí dobrou náladu.

Podle povahy chovatele

Jak je vidět, mezi nejoblíbenější psí plemena patří široký výběr chlupatých kamarádů nejrůznějších vlastností i velikostí. Vybrat si toho svého nejmilovanějšího čtyřnohého přítele tak může opravdu každý. A nezapomínejte, že to bude právě pejsek, který lenivějící tělo přiměje znovu k pohybu a procházky se z povinnosti brzy stanou radostí.

