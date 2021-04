Jak vyhnat kunu: Musíte zvolit kombinaci prostředků a neudělat chybu

Toto štíhlé, rychlé a inteligentní zvířátko nám připomíná oblíbeného domácího mazlíčka, fretku domácí. Na rozdíl od fretky si však kunu neochočíme. Pokud se objeví na pozemku, většinou to značí problémy. Může totiž napáchat značné materiální škody.

Existuje několik druhů těchto šelem z čeledi lasicovitých. Lidského obydlí se však nebojí jen jediná - kuna skalní, často přezdívaná jako domácí. Objevuje se nejen na vesnicích a chatařských oblastech, ale dokonce si oblíbila i ruch měst, kde s radostí vybírá popelnice. V České republice může být kuna skalní lovena, ale pouze od 1. listopadu do konce února. Po zbytek roku je hájená. Když tedy doma kunu spatříte, dejte si pozor, abyste ji nezabili. Existují jiné, humánnější prostředky, jak ji z jejího nového pelechu dostat. (Zdroj: cs.wikipedia.org)

1) Pachové odpuzovače kun

Pachové odpuzovače jsou vhodné především na ochranu auta. Kuna totiž ráda zaleze k teplu, jež vydává motor. A jelikož zkoumá, dokáže překousat kabely, zničit je svými výměšky a především doslova rozcupovat izolaci pod kapotou. Pachové odpuzovače se prodávají jako sprej, tyčinky nebo tabulky. Sprej můžete použít i na půdě chat a domů, dejte si však pozor, abyste koupili takový, který zapáchá pouze kunám a ne lidem.

Lidovější metodou je použití lidských vlasů nebo psích chlupů. Ty stočte do kuličky a vložte do mezer na půdě. Po čase však chomáče vyčichnou a je třeba je vyměnit.

Kuny mají z lidí hrůzu, pouze kuna skalní (domácí) se lidským obydlím nevyhýbá Zdroj: Rudmer Zwerver / shutterstock.com

2) Ultrazvukové odpuzovače kun

Tyto odpuzovače známe především ze zahrad, na nichž zabraňují usazení krtka. Odpuzovače určené kunám jsou vhodné k ochraně auta, objektu i zahrady nebo kurníku. Pamatujte však na to, že ultrazvuková vlna se musí šířit volným prostorem. Zdi, izolace nebo dřevěná hradba se stávají překážkou a snižují účinnost přístroje.

Distributoři navíc doporučují pořídit více ultrazvukových odpuzovačů a umístit je na nejčastější místa, kde se kuna objevuje: Co nejblíže jejímu hnízdu a místu, kde vykonává potřebu. Navíc by se ultrazvukové odpuzovače měly kombinovat s pachovými, protože zvířátku se tak pobyt dost znepříjemní. Dejte však pozor, zda zrovna "vaše" kuna nemá tak citlivý sluch, že by byla schopna zvuk zachytit. Tak se to totiž někdy stává u levnějších odpuzovačů krtka.

3) Sklopné pasti

Už jste vyzkoušeli úplně všechno a kuna si stále hoví ve vaší střešní izolaci? Zkuste poslední a nejradikálnější doporučení, které ve vás probudí lovce. Sklopce jsou vyráběny s jedním nebo dvěma vstupy. Pokud jste odpozorovali, že je „vaše" kuna hodně plachá, pořiďte ji ten se dvěma vstupy. Bude jí to připomínat tunel.

Abyste předešli tomu, že chytíte svoji nebo sousedovu kočku, dejte do pasti takové návnady, které kočky nerady. Nejvhodnější jsou granule pro lasicovité šelmy, ovoce, nebo načaté vajíčko natvrdo. Musíte si však dát pozor na to, abyste nikde nezanechali stopu po lidském pachu. Klec vyvařte a při manipulaci používejte rukavice. Případně použijte ještě vnadidlo na kuny, které lidský pach odstraní. Když kunu chytíte, prozkoumejte její pelech, zda se tam nenacházejí mláďata. Pokud žila osamoceným životem, naložte ji do auta a odvezte do lesa vzdáleného alespoň 20 minut od vašeho obydlí. (Zdroj: www.kuna-skalni.eu)

Distributoři přípravků proti kunám zdůrazňují, že sklopce jsou nejúčinnější metodou, jak se kuny opravdu zbavit. V boji proti těmto inteligentním, ale otravným zvířatům je však ještě důležitější prevence. Přemýšlejte, kde by se kuna po vašem odjezdu z chalupy mohla usídlit a jak se do domu dostat. Zadělejte díry a spáry hladkými a odolnými materiály, které kuna nepřekoná. K těm patří beton, pletivo nebo plech a plast.