Jak vybavit slepicím kurník, aby se v něm dobře cítily a hodně nesly?

Pocit pohodlí a bezpečí je pro slepice stejně důležitý jako pro jiné živé tvory. Vlivem stresu nesou méně vajec, zanášejí nebo se stávají agresivní vůči jiným slepicím. Základem dobrého slepičího bydla je správně postavený a vybavený kurník. Co tu nesmí chybět?

Nezáleží na tom, zda kurník postavíte ze dřeva či z cihel nebo zda ho třeba vytvoříte ze staré kůlny. Stěžejní je, aby podlahou nepronikala vlhkost. Kurník musí být zespodu dobře izolovaný, v ideálním případě bude stát na podezdívce nebo sloupcích. Slepice se ochotně naučí vstupovat dovnitř po žebříčku, jejich průchod může být malý. Do kurníku ale musíme mít dobrý přístup i my sami, neboť ho budeme čistit a doplňovat slepicím krmivo.

Kurník nemusí být nijak veliký, pokud tu slepice jen přespávají, na jeden metr čtvereční se vejdou až čtyři kusy. Pokud jde však o hřady, každá slípka by měla mít pro sebe úsek v minimální délce 25 cm. Hřady umístíme do výšky půl metru nad zemí v rozestupu 40 cm tak, aby zadní hřady byly výše než přední. Slepicím to vyhovuje, samy si obsadí nižší či vyšší pozice podle hierarchie v hejnu.

Do nejzažšího, klidného koutu umístíme kukaně nebo slaměná hnízdečka, kde slepice budou moci nerušeně snášet vajíčka. Pokud se tu budou cítit příjemně a bezpečně, nebudou mít důvod zanášet jinam. Hnízd nemusí být mnoho, v jednom se mohou střídat 3 až 4 slepice.

Kurník musí poskytovat ochranu před živly i predátory. Zdroj: Shutterstock.com

Při stavbě kurníku musíme myslet na funkční větrání. Zajistí nám ho menší otvory zakryté pletivem - alespoň jeden u podlahy a jeden u stropu. Na slepice však nesmí jít průvan, takže by tyto otvory neměly být umístěny naproti sobě ani přímo u hřadů či kukaní. Zasklené okno je pak nutné kvůli přístupu světla během zimního období, kdy se obyvatelky kurníku choulí uvnitř i přes den. (Zdroj: ceskykutil.cz)

Jestliže slepičí obydlí stojí pod stromy, je přirozeným způsobem chráněno proti letním vedrům i zimním větrům. V opačném případě bude lepší stěny kurníku zaizolovat. Nejlevnější je polystyren, který by ale nikdy neměl zůstat slepicím odhalen - rády do něj klovou, až ho celý rozklovou.

Dvířka do kurníku je třeba na noc zavírat Zdroj: Shutterstock.com / Annika Olsson

Slepice bohužel není kočka, a tak se nikdy nenaučí chodit na "píseček". Trus zanechá všude. Menší kurníky lze vybavit výsuvným trusníkem, který se snadno vyjme a vyčistí, větší je třeba pravidelně vymetat. Vrstvička dřevěného popele na podlaze nám práci usnadní. Do jednoho z koutů naneseme popele více, je možné ho smíchat i s jemným pískem a vápennou omítkou. Vznikne tak popeliště, které slepice vnímají podobně jako lázně - zbavují se v něm parazitů a čechrají si tu peří, zkrátka se zde "hážou do gala".

Na zimu je vhodné podlahu pokrýt slaměnou podestýlkou, jež slepicím v mrazech nahradí trávu a trochu je zahřeje.

Pro bezpečnost slepic je klíčové, aby se kurník každý večer pečlivě uzavřel a neměly sem přístup kuny či jiní predátoři. Za tímto účelem můžeme zapojit i vyspělou techniku - časovač nebo fotobuňku, která dvířka otevře a zavře v reakci na rozbřesk a stmívání. (Zdroj: www.nazeleno.cz/)