Domácí mazlíčci jsou v současnosti členy nejedné domácnosti. Víte o nich opravdu vše, abyste jim mohli absolutně rozumět? Vyzkoušejte si náš kvíz!

Mezi nejoblíbenější domácí mazlíčky patří dozajista psi a kočky. Po lidském boku žijí již od nepaměti a dělají nám vždy dobrou a užitečnou společnost. Velice populární je i chov morčat, křečků a v posledních letech i domácích králíků. A své příznivce mají i ptáci, hadi, želvy a rybičky. Otestujte se v našem kvízu a zjistěte, jak moc toho o svých mazlíčcích skutečně víte!

Psi

Psí mazlíčci jsou nejen příjemným a roztomilým parťákem, ale často se stávají rovnocenným členem domácnosti. U nás je vlastní více než 40 % rodin a v bytě je schopná žít většina plemen. Vždy je však nutný adekvátní výcvik, a to hned od malého štěněte.

Psi jsou také poměrně hraví, a proto jim věnujte často i svůj osobní čas propojený společnou aktivitou. Díky tomu vybijí i svou energii a chování v bytě pak zvládnou jistě brzy na výbornou.

close info Profimedia zoom_in K dostatečnému pohybu kočky motivujte hračkami a společně prožitými chvílemi, kdy nemusíte jen lenošit.

Kočky

I kočky jsou skvělými mazlíčky do bytu. Je to nejen díky jejich velikosti, ale faktu, že jsou oproti psům tišší a bez problémů zvládají pobývat nějaký čas o samotě. Nevyžadují ani čas na venčení. Kočky vyžadují vlastně jen odpovídající péči, krmivo, vodu a toaletu.

A samozřejmě i řádnou dávku lásky. K dostatečnému pohybu kočky motivujte hračkami a společně prožitými chvílemi, kdy nemusíte jen lenošit.

Králíci

Trendem posledních let se stal také chov domácích králíků. Je to nejen pro jejich roztomilý vzhled, ale stejně jako psi a kočky se dají poměrně dobře vycvičit, a to i na používání toalety, anebo na chůzi na vodítku.

Chov králíků nezabere ani moc místa, proto je toto zvíře ideální i do malých interiérů. Aktivnější jsou králíci pouze ráno a večer, a hlavně potřebují stále brousit své zuby. Dopřejte jim proto dost vhodných hraček, které mohou kousat.

close info Shutterstock zoom_in Trendem posledních let se stal také chov domácích králíků.

Morčata, křečci a krysy

Dalšími poměrně populárními domácími mazlíčky jsou nejen morčata a křečci, ale i domácí myšky a krysy. Opět se jedná o nenáročná zvířata na prostor. Zpravidla vyžadují jen ohradu nebo větší klec, a především i pravidelnou interakci s chovateli.

Zpravidla žijí v noci, kdy vy už dávno spíte, proto je chovejte raději v dostatečné vzdálenosti od ložnice. Tento typ zvířat žije raději ve skupině, proto jim dopřejte rovnou i dalšího parťáka.

Ptáci

Stejně tak je mnoho nadšenců, kteří doma s oblibou chovají ptáky a mnohdy s nimi naváží nebývale blízký vztah. Toto zvíře také nepotřebuje moc prostoru, stačí klec, případně bezpečná místnost, kde se bude moci váš mazlíček i proletět.

Nezapomeňte však na možné projevy, které vám mohou být příjemné, ale pro sousedy nepříjemné. Většině ptáků se lépe žije v páru, a tak raději dlouho nezůstávejte jen u jednoho zvířete.

Akvarijní rybičky

Přestože to tak na první pohled nevypadá, i akvarijní rybičky jsou pro mnohé jedince neoddělitelnými zvířecími mazlíčky. Navíc jejich časté pozorování dokonce pomáhá snižovat krevní tlak. Vyžadují však péči v podobě údržby akvária.

Kvíz: Jak dobře znáte domácí mazlíčky? Umí kočka plavat a kolik barev vidí pes? question Zahájit kvíz

Zdroje: www.prozeny.cz, www.svitavskydenik.cz, www.idnes.cz