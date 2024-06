Která zvířata patří k těm největším na světě? Žijí na souši nebo v moři? A jaké druhy živočichů drží další prvenství? Vystačíte se znalostmi ze školy, nebo se od té doby objevila celá řada dalších tvorů, o kterých jste ještě neslyšeli?

Porovnávat největší zvířata není jen tak!

Zvířata všech možných tvarů a velikostí nelze vždy dobře srovnávat. Který ocas je nejdelší? Ten, který dosahuje metru nebo víc, či takový, který je několikanásobně delší než tělo zvířete? Různě lze posuzovat i to, co je největší. Největší čili nejmohutnější, nejtěžší nebo snad nejvyšší?

A co „nej“ vám autoři představí v tomto videopříspěvku? YouTube kanál TopTrending vám prozradí, která zvířata patří mezi ta nejnebezpečnější.

Zdroj: Youtube

Kvíz: Největší zvířata a další prvenství v živočišné říši

Vyzkoušejte svoje znalosti. Určitě spoustu zvířat odhadnete a budete znát už ze školy. U jiných otázek se možná něco málo přiučíte.

Kvíz: Největší zvířata na světě Určitě tušíte, která zvířata jsou úplně ta největší. Věděli byste ale, který brouk je obrem mezi svými? Který pták má nejdelší zobák nebo které zvíře má vůči svému tělu nejdelší ocas? Zkuste si alespoň tipnout. close info Profimedia / Profimedia Když se mluví o největších zvířatech, každého napadne slon. question Zahájit kvíz

Největší zvířata světa: Správné odpovědi

Plejtvák obrovský čili modrá velryba je druh kytovce. Jak známo, nejde o rybu, ale savce. Tento plejtvák dosahuje délky zhruba 20−27 m, přičemž nejdelší zaznamenaný kus měřil dokonce 29,9 m. Největší plejtváci mohou výjimečně dosáhnout váhy i okolo 200 tun. Jde rozhodně o největší známé zvíře na planetě a jedno z nejtěžších všech dob.

I naši čápi mohou vypadat impozantně, ale zdaleka největšími ptáky jsou kondoři andští. I člunozobci jsou velicí, a navíc se svými mohutnými zobáky působí velmi nebezpečně. Člunozobci jsou sice o něco vyšší, protože mohou měřit až 170 cm, nicméně kondoři jsou těžší s maximální hmotností okolo 15 kg. Také ohromí třímetrovým rozpětím křídel, o kterém se může člunozobcům jen zdát. Pravěkým předchůdcem kondora byl pták dokonce s šestimetrovým rozpětím.

close info dangdumrong / Shutterstock zoom_in Lvi jsou až druhými největšími kočkovitými šelmami. Předčí je tygři.

Patrně největším poddruhem medvěda hnědého je kodiak, který je přibližně stejně velký jako neméně impozantní medvěd lední čili polární. Na zadních nohách dosahuje kodiak až do třímetrové výšky, velké kusy mohou vážit přes 750 kg a má se za to, že obézní zvířata v ZOO mohou dosáhnout i jedné tuny.

Hatérie novozélandská nazývaná také tauturana je plaz z ostrovů okolo Nového Zélandu. Běžně se dožívá hezkých 60 let. U slonů afrických se udává 70 let, ale suchozemským zvířatům rozhodně kralují v dlouhověkosti želvy. Někdy se uvádí želva obrovská ze Seychel, jindy želva sloní z Galapág. Ať už jedna nebo druhá, tyto oba druhy se dožívají běžně stovky i stopadesátky. Seychelský Jonathan se dožil dokonce 190 let a je nejstarší želvou podle Guinessovy knihy rekordů.

Pokud jste dali na název, nemohli jste se splést. Texaský dlouhorohý skot je skutečně majitelem jedněch z největších rohů na planetě, ale hlavně mají pořádné rozpětí. V Guinessově knize rekordů je zaznamenáno hned několik kusů tohoto dobytka s největším rozpětím. Především oslnil vůl pojmenovaný Poncho Via s rohy vzdálenými od sebe 323,7 cm. I antilopy mají dlouhatánské rohy, ale jsou velmi útlé a blízko u sebe. Také majestátní rohy Gaurů, což jsou vlastně veliké krávy, jsou dlouhé až 115 cm, ale zatočené k sobě.

Čáp i člunozobec se sice také mají čím pochlubit, ale na půlmetrový zobák australského pelikána rozhodně nedosáhnou.

Asi vás nepřekvapí, že titán obrovský je právě na titulním obrázku. Tento brouk je skutečným gigantem mezi brouky, které sice neoznačujeme jako zvířata, ale živočich to je. Brouk, který bývá také označovaný jako tesařík největší, může mít na délku i s tykadly celých 22 cm.

Vida kohoutí čili přádelník dlouhoocasý vás mohl překvapit. Jde o ptáčka, jehož tělo měří zhruba 20 cm, ale dlouhá ocasní pera mohou mít až půl metru. Pro přádelníky jsou tato pera nesmírně důležitá a při námluvách si je samci ještě prodlužují, aby si samičky získali. Někdy se však uvádí docela jiný živočich a to Euchoreutes naso, což je asijský hlodavec s velkýma ušima i ocáskem.

Lev je sice veliký, ale je to až druhá největší kočkovitá šelma. Hned po tygrovi. Tím úplně největším tygrem je patrně tygr ussurijský, který se však o první příčku dělí s tygrem indickým.

Zdroje: studyfinds.org, factanimal.com, wildlifetrip.org