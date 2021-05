Labradoodle: Nové kontroverzní plemeno. Jak vypadá kříženec labradora a pudla?

Australský labradoodle je kříženec labradorského retrívra a pudla. Někde jeho vlastnosti opěvují, jinde o něm nechtějí ani slyšet. Jaké jsou jeho klady a proč si tohohle neobvyklého psa (ne)pořídit?

Australský labradoodle vznikl v 80. letech 20. století. Záměr byl vyšlechtit psa, který bude vodící a zároveň vhodný pro alergiky. V týmu, který plemeno labradoodle vyšlechtil, byl i kynolog Wally Conron.

„Otevřel jsem Pandořinu schránku a vypustil z ní Frankensteinovo monstrum,“ řekl Conron pro stanici ABC. Dle jeho slov tím odstartoval trend šlechtění psů na zakázku. Podle něj je tato rasa šílená nebo má genetické problémy.

Tehdy ho oslovila slepá žena z Havaje s manželem, který trpěl alergií. Nečekal však jaká vlna zájmu se zvedne. „Šel jsem k našemu šéfovi a řekl jsem mu, že jsem stvořil monstrum,“ řekl.

Tento černý labradoodle je více podobný pudlům. Zdroj: Corey OHara / Shutterstock.com

Záměr vyšlechtit labradoodla byla pomoc lidem

Křížení pro CNN kritizoval i Colin Tennant z Velké Británie. „V podstatě se tady slepě kříží a mění genetika linie, aniž by se znaly následky.“ I když má plemeno mnoho kritiků, má také své příznivce, kteří na něj nedají dopustit a jiného psa by si nepořídili.

„V srpnu 2013 přišla do naší rodiny nádherná čokoládová Cashew. Okamžitě se stala součástí a miláčkem celé rodiny. A světe div se, i když jsme v té době měli hodně malé děti, žádné výchovné ani osobnostní problémy nenastaly. Prostě vklouzla mezi nás, jako by tam patřila odjakživa,“ uvádí na stránkách své chovné stanice Lucie.

„Stejně tak, jak jsem se kdysi seznámila s australským labradoodlem já, zastavovali mě na ulici lidé a ptali se co je to za plemeno a kde by si ho mohli pořídit,“ vypráví.

Bílý labradoodle okouzlí nejen svým vzhledem, ale i povahou. Zdroj: Maria Bell / Shutterstock.com

Hodí se i do rodiny s dětmi

„Takže pak už rychle následovalo rozhodnutí o druhé fence, tentokrát chovné a založení první české chovatelské stanice Shaggy Hearts Australian Labradoodle. Tak k nám v červenci 2015 přibyla aprikot fenka Shaggy a začalo nové dobrodružství,“ uvádí a dodává čím ji labradoodle okouzlil.

„Okamžitě mě dostal svým klidem a vyrovnaností, který z něj vyzařoval i když na něj sahal cizí člověk a vyloženě si mé doteky užíval,“ přiznává.

Labradoodle je podle ní dobrý k dětem a je snadno vycvičitelný. Není agresivní a má rád ostatní psy. Je velmi chytrý, avšak ne lstivý. Umí plnit i neobvyklé úkoly, když mu budete věnovat dostatek času. Potřebuje prostor, ale zvládá žít i v bytě.

Zdroje: ABC, australskylabradoodle.cz