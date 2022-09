Pes cítí lásku jinak než vy: 7 tipů, jak mu bezpečně dokázat, že ho milujete

Psi jsou citlivá stvoření, která potřebují lásku svého páníčka. Sami to umí dávat najevo třeba vrtěním ocáskem, tulením nebo poskakováním, když přijdete z práce domů. Jak vrátit psovi náklonost, kterou od nich dostáváte? Tyto tipy ho zaručeně potěší!

Zmíněné ukázky projevu lásky od psa jsou v jeho řeči, a tak i vy musíte podobně reagovat. Lidé projevují lásku nejčastěji objímáním, ovšem tento způsob pejsek nemusí úplně pochopit. Někteří psi se dokonce neradi objímají, a proto by takové vyjádření nemuselo dopadnout nejlépe. Zkuste to trochu jinak. Určitě aspoň jeden z následujících tipů děláte a možná nevíte, že je to pro pejska velmi důležité.

Opírání jako projev důvěry

Určitě se vám už stalo, že jste seděli a pejsek si přišel k vám lehnout nebo když něco vaříte, tak k vám přijde, opře se o vaše nohy či si stoupne na zadní a předními tlapkami se o vás opře. I když to můžete považovat za nevychovanost, pejsek tím projevuje svou lásku a důvěru k vám. Proto při sezení u televize se o něj můžete lehce opřít nebo si na něj položit hlavu.

Drbání za oušky

Drbání psů za ušima je stejné, jako když si dopřáváte masáž. Při škrábání psa v místech jeho ouška se mu do krve vyplavují endorfiny neboli hormony štěstí. V uchu je mnoho nervových zakončení, která zajistí, že uvolňující a relaxační požitek z drbání projde celým tělem pejska. Ve videu zjistíte další tipy, jak pejska potěšit.

Láska doručená pohledem

Je známo, že pokud budete upřeně koukat do očí cizího psa, může to brát jako výzvu či nebezpečí. Jestliže máte pejska, který vás dobře zná, jemný pohled mu dá pocit lásky. Jistě jste si mohli všimnout, že se na vás pejsek občas dívá, a při tom má zvednuté obočí. V jeho řeči vás „objímá“ pohledem. Pokud mu to budete chtít stejně oplatit, pak lehce nadzvedněte obočí, usmějte se a můžete mu i klidným hlasem něco říkat. Psí mozek začne vyplavovat oxytocin, což je hormon, který utužuje vztah matky s dítětem.

Psí oči říkají mnohem víc, než si myslíte. Zdroj: Shutterstock

Věnujte mu svůj čas

Každodenní procházky venku a občasné hraní, jen když máte náladu, není to pravé ořechové. Pes by se nikdy neměl cítit méněcenný, a proto je důležité, abyste ho vnímali po celou dobu, co jste spolu. Pozorujte, jak se chová. Má náladu si hrát, jíst, spát, jít ven? Pokuste se mu vyhovět.

Pozvěte ho k sobě do postele

Spaní v posteli se svým čtyřnohým kamarádem je nejvyšší projev lásky, který mu můžete dát. Psí smečky si spánkem u sebe zajišťují teplo a vzájemnou ochranu a stejně tak je to i u vás v posteli. Pejsek se bude cítit jako rovnocenný člen „smečky“ a nebude se muset bát, že by byl zranitelný. Jestliže máte psa, který je spíše dominantní a postavení ve „smečce“ si stále vyřizujete, pak by tento způsob nemusel být vhodný. Raději ho nechte spát v jeho pelíšku a pouze jako odměnu mu dopřávejte postel.

Spaní společně v posteli je uklidňující nejen pro pejska, ale také pro vás. Zdroj: Shutterstock

Popovídejte si

Mimo příkazy a povely si s ním zkuste i klidně povídat. Může to mít za důsledek zklidnění vašeho pejska. Povyprávějte mu, co jste ten den dělali nebo mu můžete i číst z knížky.

Buďte sami sebou

Pejsek už je na vás zvyklý a ví, jak se chováte a dokáže poznat, jak se cítíte. Pokud jste smutní, bude se vás snažit rozveselit. Při příchodu z práce či ze školy vás zase bude vítat a vrtět ocáskem. Tyto projevy patří k lásce, kterou se vám snaží dát, a vy ji přijímejte s potěšením.

