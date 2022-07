Proč v létě nikdy nestříhat psovi srst

V létě se snad všichni majitelé psů snaží svému zvířecímu miláčkovi vytvořit ty dost možná nejlepší podmínky proto, aby jej ochránili před vysokými teplotami, které venku panují.

Zdroje: ocasci.cz, prozeny.cz, vaschovatel.cz

Někteří dokonce v dobré víře nechají během léta svému domácímu mazlíčkovi ostříhat srst velmi nakrátko, neboť mají za to, že tím chlupáčovi uleví a nebude mu při pobytu v teple horko. To je ale velký omyl. Věděli jste, že letním stříháním můžete ohrozit pejskovo zdraví?

Hustá srst v létě pejskům nevadí. Naopak. Zdroj: Shutterstock

V létě psa nikdy nestříhejte

I když se na první pohled může zdát, že ostříháním srsti pejskům během léta ulevíte, opak je pravdou. Ostříháním v průběhu letních měsíců můžete svému čtyřnohému miláčkovi i ublížit.

Protože se lidé snaží během velkých veder trávit čas převážně ve volném oblečení či ideálně jen v plavkách, mají mnozí chovatelé psů pocit, že jejich miláčci musí pod svou hustou srstí trpět. I proto se pak leckdy rozhodnou pejskům během léta jejich chlupy výrazně zkrátit. Nevědomky se tak ale dopouští zásadní chyby.

Srst totiž u pejsků slouží jako skvělý regulátor jejich tělesné teploty a také jako izolace před vysokými teplotami. Když jej tedy ostříháte, jeho tělo v horku zažije šok a nebude vědět, jak se s teplem vypořádat. U psů pak může mnohem snadněji dojít k přehřátí organismu, které je v některých případech až život ohrožující. Navíc, necháte-li svého psa ostříhat opravdu nakrátko, riskujete, že se na slunci spálí.

Stačí srst pravidelně vyčesávat

Mnohem lépe než stříhání funguje, když budete srst svého domácího mazlíčka často vyčesávat. Srst se tak provzdušní a bude snadněji odvádět teplo.

U plemen, která mají tělo přirozeně pokryto jen minimem chlupů, jako jsou například čínští naháči, je třeba jiná ochrana. A to v podobě krému s ochranným faktorem. Na trhu existuje několik druhů takových krémů, které jsou určené právě pro psy. Navíc mají vhodné složení, jež pejskům neublíží ani například v případě, kdy je ze sebe slížou.

Místo stříhání srst pejska jen vyčesávejte. Zdroj: Shutterstock

Jak ochladit psa v létě

Vysoké teploty obecně pejskům nesvědčí, udělejte proto v létě vše pro to, aby jim byl váš chlupáč vystaven co možná nejméně. Pokud psa necháváte přes den samotného doma, zatáhněte žaluzie a zavřete okna, aby se do vašeho bytu nemělo teplo šanci dostat. Často mu také nalévejte čerstvou vodu, do které můžete klidně přidat i kostku ledu.

Pejska přes den berte ven jen na nezbytně dlouhou dobu, delší procházky si nechávejte na ráno, anebo na pozdní večerní hodiny, kdy už nesvítí slunce a venkovní teploty jsou nižší. Pokud ve vašem bytě i přes dodržení různých rad panují přes léto vyšší teploty, můžete svému mazlíčkovi pořídit také například chladící podložku.