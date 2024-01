close info Lyudmila Tetera / Shutterstock.com

Kateřina Jelínková 24. 1. 2024

O psech se říká, že jsou to vlastně taková “chlupatá fitka”. Svého chovatele zkrátka přimějí k pohybu, ať už se mu chce nebo ne. V některých případech to ale není snadné a někdy ani možné. Jak to řešit? Pořiďte si jednoduše plemeno, které bude ještě línější než vy sami.

Pohyb je důležitý jak pro nás lidi, tak i pro naše čtyřnohé miláčky. Stejně, jako jsou mezi lidmi sportovci, kteří by si bez denního joggingu nedokázali svůj život představit, jsou takové povahy i mezi psy. U nich je to celkem snadno odhadnutelné, protože charakter a aktivita se většinou shodují v rámci plemene. Můžeme tak také snadno odhadnout, který pes se hodí do domácnosti, v níž se rodina raději sejde v klidu obývacího pokoje u krbu než na běžkách. Chcete vidět další líná psí plemena? Podívejte se na youtube na video z dílny ViralBe: Zdroj: Youtube Bišonek se přizpůsobí vašemu stylu Bylo by dobré poznamenat, že některá psí plemena najdeme jak ve výčtu těch aktivních, tak ale zároveň i mezi “lenochy”. Je to dáno tím, že se zkrátka dokáží bez větších problémů přizpůsobit životnímu stylu svých chovatelů. Mohli bychom se bavit třeba o bišonkovi, který si bude ochotně hrát s dětmi a dlouhé desítky minut s nimi běhat po zahradě, ale stejně tak se přizpůsobí i pohodlnějšímu a klidnému životnímu stylu rodiny s několika kratšími vycházkami denně. V některých případech pak může být dokonce drobný problém přesvědčit tohoto bílého plyšáka, že by se měl podívat ze dveří. Pekingský palácový líný aristokrat Chcete psa, ale zároveň si potřebujete zachovat trochu vlastní (a vlastně i jeho) nezávislosti? Pak bude ideální volbou pekingský palácový psík. Toto plemeno si nejvíc ze všeho váží klidu a pokud jej od malička nenaučíte, že se k vám může přiblížit, aniž byste jej “obtěžovali” velkým zájmem z vaší strany, bude raději relaxovat o samotě. Dokáže se ale naučit pobývat vedle svého pána nebo dokonce posedávat na jeho klíně. Většinou jde o nejklidnějšího člena rodiny, kterému se takové cti dostane. Nikdy ale nebude iniciovat dlouhé sportovní procházky a ani nebude vyžadovat žádné hry. To je také důvod, proč není vhodný do rodin s dětmi. Veselý, hravý, ale také pohodlný mops Zatímco pekingský palácový psík je přímo ztělesněním aristokratického chování, mops může být jeho pravým opakem, a přesto jde o plemeno, které nevyžaduje tolik chovatelovy aktivity jako mnohá jiná plemena. Jde o tvorečka na první pohled zasmušilého, ale v duši je pravým opakem svého výrazu. Mops je kamarádský, hravý a veselý, má rád děti a nové podněty. Na druhou stranu ale rozhodně nebude vyžadovat dlouhé procházky, protože jeho energie se poměrně rychle ztrácí a pak přichází čas na klid a “dobíjení baterií”. close info Daniel Myjones / Shutterstock.com zoom_in Baset byl vyšlechtěn pro lov v křoví, proto má zavalité tělo na krátkých nohách. Líný už na pohled: baseta musíte mít rádi Pes, který líně vypadá a také líný je, je bezpochyby baset. Toto středně velké zvíře bude nejšťastnější v klidu na svém pelechu, kde se nebude muset namáhat přílišnou aktivitou. Vždy ale bude vyžadovat společnost svého milovaného páníčka, který je mu vším. Bez něj a jeho lásky by žít nemohl. Pravdou ale také je, že baset patří mezi plemena, která “musí člověk milovat, aby je mohl mít rád”. Proč? S láskou k basetům je totiž neodmyslitelně spojený stále připravený mop, kterým budete čistit, vytírat a uklízet podlahu poslintanou od vašeho psího miláčka. To k nim zkrátka patří. Sportovní lenoch greyhound Greyhound neboli italský chrtík je zvíře, které dokonale mate svým vzhledem. Sportovní tělo i pověst vynikajícího běžce (oprávněná) z něj ale ještě nedělají celodenně aktivní zvíře. Máte-li k dispozici zahradu nebo třeba oplocené psí hřiště nedaleko domu, brzy zjistíte, jak to s jeho aktivitou vlastně je. Toto plemeno totiž dokáže vyvinout ohromnou rychlost, ale jen na krátkou dobu. Jakmile se zbaví nahromaděné energie, s radostí se bude po zbytek dne věnovat odpočinku, spánku nebo se s vámi vydá na pomalou procházku. Ještě máte pocit, že je pro vás pes nemožnou volbou? Související články close Zvířata Už žádné štěkání u plotu. Psí trenér prozradil, jak to psa odnaučit ve 4 snadných krocích video close Zvířata Psí plemena, která byste si nikdy neměli pořídit. Je to chyba, říká veterinářka video Zdroje: dogsvets.com, fera24.cz, www.spokojenypes.cz

