Jak poznáte, že vás má vaše kočka ráda?

Buď máte rádi kočky, nebo psy. Je to stejný spor jako mezi tím, jestli používáte Canon nebo Nikon, nebo jestli je lepší Android nebo Apple. O psí věrnosti a lásce se nemusíte přesvědčovat, protože ji vidíte. O kačkách se traduje, že jsou svéhlavé. Ale pokud chcete vědět, zda vás vaše kočičí osobnost miluje, pomůžeme vám, co sledovat.

Je možné si nejdříve ujasnit odpověď na otázku, zda jsou kočky láskyplní miláčci, nebo odtažití samotáři? I když mají pověst odměřenějších a méně oddaných zvířat než pejskové, neznamená to, že své majitele nemilují. Pravdou je, že mohou být stejně oddané jako psí miláčci. Jen pro nás, lidi, je daleko těžší přečíst si jejich řeč těla. Přitom jde jen o to naučit se číst všechny signály. I když se kočka často chová, že jste jí úplně jedno, opak je pravdou.

Vždy je vám nablízku

Je vaše kočka jako malé dítě a je vždy s vámi v jedné místnosti? Pak je to první signál, že vás miluje a vyhledává vaši společnost. Nemusí se k vám zrovna tulit na gauči, ani nepotřebuje, abyste na ni pořád sahali, ale stačí i to, že se „jen tak“ přichomýtla tam, kde jste vy. Často za vámi dokonce běhá jako pejsek. Pokud se zvednete a jdete do jiné místnosti, nedivte se, že je vám kočka v patách. Je to jeden ze znaků, že jste její oblíbenou společností.

Chce s vámi kočka být vždy ve stejné místnosti? Zdroj: makarOFFoto / Shutterstock

Kouše vás a pomalu na vás mhouří oči

Přivřené oči se u kočky nazývají kočičí polibky, a právě toto pomalé mrkání je dalším znakem kočičí náklonnosti. Pokud na vás kočka kouká a velmi pomalu otvírá a zavírá oči, vyjadřuje vám lásku. Ukazuje vám, že vám důvěřuje a záleží jí na vás. Odborníci toto mrkání láskyplně nazývají "kočičí polibek". Když na kočku uděláte totéž, tedy odpovíte ji její řečí, oplatíte jí tím i její polibek.

Ani kočičí kousání není projev agresivity, ale lásky. Milostné kousance jsou daleko jemnější, kdyby kočka chtěla, věřte, že kousnutí by vás opravdu bolelo. Lehké, hravé kousnutí, které pouze lechtá, je jedním ze způsobů, jak vám kočka dává najevo její lásku.

Výzva ke hře - další projev lásky. Zdroj: KAA-photo / Shutterstock

Otáčí se na vás bříškem a bouchá hlavou

Kočky, na rozdíl od psů, lehnou na záda jen opravdu před někým, koho milují a komu důvěřují. Takže když vám kočka ukáže břicho, važte si toho. Dává vám najevo lásku a vyzývá vás tak ke hře. Nejen bříškem, ale i hlavou ukazuje kočka náklonnost. Když se o vás totiž hlavou otře, vylučuje na vás feromony ze speciálních žláz na obličeji. Kočky si takto označují svůj majetek.

Mňoukání a vrnění

Mňoukání je typickým kočičím projevem, a stejně jako vrnění, stačí se mu jen naučit naslouchat. Kočky většinou nemňoukají jedna na druhou, tedy kromě koťat. Kočičí mňoukání na člověka je projevem vokalizace – chtějí s námi komunikovat jako my mezi sebou. Zároveň tak kočka upoutává pozornost a říká vám, že má hlad, chce pozdravit nebo ukázat, že chce vaši přízeň a lásku. Stejně tak kočky vrní tehdy, když jsou šťastné a cítí se bezpečně a spokojeně. Nejčastěji „přede“ při hlazení nebo hře. Je to jasný znak její lásky a spokojenosti.

Projevy kočičí lásky jde lehce poznat. Zdroj: Veera / Shutterstock

Nosí dárky, „hněte“ drápky a hřebelcuje vás

Pak jsou tu i další typicky kočičí podněty, které vám ukazují náklonnost vašeho miláčka. Jedním z nich je třeba přinášení dárků, někdy i děsivých, jako jsou třeba myši, ptáčci ještěrky nebo gekoni. Ukazuje vám tak lásku, zatímco vás by trefil šlak. Kočky se totiž o kořist děl jen s nejlepším přítelem. Stejně tak, jako krmíte vy ji, chce vám to oplatit.

Dalším znakem je i tak zvané hnětení, kdy kočka na střídačku obě tlapky zabořuje dovnitř a ven a ukazuje drápky, vypadá to, jako by hnětla těsto. Je to jeden z pozůstatků kotěcího chování, kdy koťata takto stimulují tok mléka od matky. Lásku signalizuje i tzv. hřebelcování – kočka vám olizuje kůži nebo ruce, což znamená, že jste pro ni součást její rodiny.

Mňoukání je typickým kočičím projevem, a stejně jako vrnění, stačí se mu jen naučit naslouchat. Zdroj: Alena Axxis / Shutterstock

Spí s vámi nebo u vás a škube ocasem

K dalším projevům náklonnosti patří i to, že kočka u vás nebo s vámi spí – kočky totiž neusnou hned tak v něčí přítomnosti. Ve volné přírodě jim totiž právě ve spánku hrozí největší nebezpečí. Pokud tedy vaše kočka podřimuje ve vaší blízkosti, nebo na vašem klíně, jste pro ni tou nejmilejší osobou.

Její láska se dá poznat o podle jejího ocasu, respektive práce s ním. Když jsou kočky obzvlášť šťastné, drží ocas vysoko a špička ocasu se jim mírně vrtí. Znamená to i to, že vás ráda vidí.

Vidíte? Popsali jsme právě teď vaši kočku? Pak vězte, že máte doma nejbližšího přítele.

