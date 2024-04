Co je zač tato krásná, ale na pohled až divoká šelma? Mainská mývalí kočka jen vypadá jako malý rys ve vašem obýváku. Je to domácí zvíře, které se zabydlelo v mnoha srdcích pro svou jedinečnost i úžasnou povahu. Mainská mývalí je také veliká a už proto je nepřehlédnutelná!

Mainská mývalí Micka

Co říkáte na tuto čičinku? Je to pořádný mazel a to nejen povahou! Nejde totiž o kočku, co by měla jen delší srst, barevnější kožich nebo hezčí oči. Tohle je pořádný kus kočky, ale z fotografií, kde jsou koťátka sama, to nepoznáte. Na první pohled se od pořádně chlupatých a mourovatých koček moc neliší.

Bára Špinlerová vám v tomto příspěvku předvede Helenu. Mainská mývalí kočka je stejně majestátní jako Helena Trojská a dobře to o sobě ví. Podívejte se, jak vypadá v pouhých 14 měsících. Nutno dodat, že tyto druhy koček dosahují maximální velikosti a dospělosti později, než je tomu u běžných kočičích mazlíčků.

Zdroj: Youtube

Mainská mývalí kočka s neznámým původem

Mainská je, protože pochází z Maine čili severovýchodního pobřeží Spojených států a mývalí prý pro svůj huňatý ocas. Nebo je to možná také po mořeplavci Charlesi Coonovi. Jak se ale stalo, že je to kočka olbřímích rozměrů, název nijak nevysvětluje.

Možná je to kříženec angorských koček, možná norské lesní kočky, kterou snad měl onen Coon do tehdejší Nové Anglie přivést. Jednoduše není zcela jasné, jaké kočky byly původně křížené, nicméně od sedmdesátých let minulého století již jde o uznané plemeno, které má ustálený standard.

Kočky jsou o něco menší tj, maximálně devítikilové, ale kocouři mohou běžně dosáhnout až jedenácti kilo aniž by byli obézní. Koťata těchto divoce působících koček mají z počátku modré oči, které se během několika týdnů vybarví.

Srst mainských mývalích koček je vždy polodlouhá a také velmi hustá, převládají přírodní barvy a různá kresba. Najdou se proto kočky podobající se divokým hnědo šedým tygrům, ale i bílí mourci s oranžovými fleky.

close info Sergey Ginak / Shutterstock zoom_in Majestátní šelma má velmi příjemnou povahu.

Mainská mývalí kočka nebo pes?

Nejen že jde o kočku opravdu robustní, ale také je to zvíře s nevšedním chováním. Její volání rozhodně odhalí šlemu, která se blíží spíš predátorům divoké savany než domácímu mazlíčkovi. Mainské kočky ale často strkají packy do vody, než ji vypijí a vodu navíc vyhledávají i venku, nebojí se louže ani nádoby s vodou. Zvláštní jsou i podivnými polohami ve spánku.

Chlupatí obří jsou však dobří! Kdyby bývali nebyli, jen těžko byste si mohli troufnout chovat je doma. Ke svým majitelům i dětem velmi přilnou, ale mají i dost z kočičí samostatnosti. Rády však každého člena domácnosti po příchodu domů vítají jako pes a ani tím to nekončí.

Malé kotě si zvykne dobře i na další zvířata v domácnosti, ale pro starší mainskou kočku už to může být problém. Je to pohodové, milé a velmi mazlivé zvíře, které se výborně hodí i k dětem. Někdy si s dětmi dokáže i hrát a třeba také aportovat.

Zdroje: primanapady.cz, novinky.cz, mazliccivpohybu.cz