Vítězné trio v boji proti psím blechám: Máta, levandule a ocet. Jak je použít?

Nepříjemný malý hmyz, který si rád udělá útočiště v srsti vašeho čtyřnohého miláčka. Běhání ve vysoké trávě či po lese mu zakázat nemůžete, ale lze ho před číhajícím hmyzem snadno ochránit. Pomocí domácího repelentu budete mít jistotu, že právě blechy a ani klíšťata pejska nenapadnou. Je to rychlé, levné, a hlavně bez chemie!

Před otravným hmyzem se můžeme ochránit hned několika způsoby. Jak ale zabránit, aby nezaútočil na vašeho pejska? Pofiderní obojky z důvodů svého chemického složení nemusejí být vždy tou správnou volbou. Připravte si proto z pohodlí domova přírodní odpuzovač blech i klíšťat, který pejska zaručeně ochrání.

Z videa se můžete dozvědět, jak aplikovat na pejska kokosový olej, abyste ho zbavili blech a kožních problémů:

Roztok z jablečného octa

Jablečný ocet je podstatnou složkou domácích repelentů, jelikož účinně odhání všelijaký nežádoucí hmyz. Neředěný jablečný ocet by však mohl pokožku zvířete podráždit, a proto se z něj připravuje roztok. Bylinky, jako je máta a levandule, zajistí roztoku krásnou vůni. Nám to sice voní, ale pro blechy to je štiplavý zápach.

Repelent ze tří složek

Jak na přírodní repelent pro pejska? Smíchejte 200 ml teplé vody se 4 lžícemi jablečného octa a 10 kapkami levandulového esenciálního oleje. Poté přidejte čerstvě natrhané lístky máty, nechte chvíli louhovat a následně je všechny z roztoku vyjměte. Hotový repelent nalijte do rozprašovače, kterým roztok nastříkejte na srst pejska. Dejte si pozor, aby se tekutina nedostala do psích očí.

Levandule je skvělý odpuzovač blech i klíšťat. Zdroj: shutterstock.com

Koupel proti blechám

Pokud vašeho pejska už blechy napadly, není nic jednoduššího než mu dopřát pořádnou koupel. Šálek jablečného octa smíchejte se 3 litry teplé vody a 3 kapkami levandulového oleje. Než pejska začnete koupat, vezměte si rukavice a oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi, aby se blechy na vás nedostaly. Poté pejska v roztoku důkladně umyjte a nechte působit 10 minut.

Pomocí hřebenu na blechy hmyz pejskovi ze srsti vyčešte. Po každém pročesání hřeben opláchněte v octovém roztoku, aby byl opět čistý. Jakmile celého pejska pročešete, osprchujte ho teplou vodou. Po několika dnech koupel zopakujte, abyste měli jistotu, že jsou blechy opravdu pryč.

Jablečný ocet blechy omámí, díky čemuž nebudou schopny daleko odskočit. Zdroj: Shutterstock

S olejem proti štípnutí

Stihly vás blechy poštípat? Vyrobte si účinnou směs, která si se štípanci snadno poradí! Lžíci bazalkového nebo třezalkového oleje smíchejte se 4 kapkami levandulového a 1 kapkou mátového éterického oleje. Hotovou směs naneste na štípance. Během chvilky se zmírní zarudnutí a nebudete mít potřebu si štípance škrábat.

Zdroje: jardiner-malin.fr, wikihow.cz, styl.instory.cz