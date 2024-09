Hledáte návod na šťastný život? Domácí mazlíček vám ke štěstí nepomůže. Klíč k úspěchu tkví vždy jen v každém z nás.

Zabýváte se otázkou, jak být šťastný a co je to vlastně štěstí? Dejte na rady zkušených odborníků, kteří vědí, jak se dá životní spokojenost najít. Nespoléhejte však, že to za vás vyřeší někdo jiný, jistě to nezmůže ani váš domácí mazlíček.

Chcete znát top 5 způsobů, jak být šťastný? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Top Tending.cz:

Potvrzeno výzkumem

Ačkoliv je známo, že zvířata lidem kromě jiného pomáhají s lepší psychikou, pocit štěstí za vás určitě nevyřeší. Když se objevil COVID-19, svět byl během okamžiku vzhůru nohama. Mnozí jedinci měli dojem, že jim v době izolace pomůže na chmurné dny bez lidí domácí zvíře, nejčastěji pes nebo kočka.

Sice to na první pohled vypadá jako dokonalé řešení, jak úspěšně bojovat s náhlou osamělostí a případnými úzkostmi, ale vědci díky rozsáhlému výzkumu dokázali, že to tak jednoznačné vždy není.

Výsledky studie

Výzkumníci z Aarhus University v Dánsku a King's College London provedli rozsáhlou studii, jejíž výsledky prezentovali v časopise Mental Health & Prevention. Na více než 6 000 britských obyvatelích, prozkoumali během prvního roku zmíněné pandemie vztah duševního zdraví a vlastnění domácích mazlíčků. Došli k závěrům, že zvířata nejsou „všelékem“ na tyto a podobné stavy.

Přes všechna očekávání nevykazovali majitelé domácích zvířat lepší výsledky ve srovnání s jedinci, kteří domácí zvířata nevlastnili. Bylo tomu dokonce naopak. Jedinci se zvířaty se mnohem častěji potýkali s depresemi, úzkostmi a tzv. anhedonií, tedy neschopností cítit potěšení.

Slovo odbornice

Christine Parsonsová, profesorka z oddělení klinické medicíny na Aarhuské univerzitě a vedoucí celého projektu sdělila, že výsledky překvapily i ji samotnou.

„Je to v rozporu s převládajícím veřejným přesvědčením, že domácí mazlíčci jsou prospěšní pro duševní zdraví,“ poznamenala Parsons v prohlášení. „Naše zjištění naznačují, že i když domácí mazlíčci mohou poskytovat společnost, v žádném případě nejsou všelékem na problémy s duševním zdravím, zvláště ve stresujících časech, jako je pandemie,“ uzavírá profesor Parsons.

„Tato studie přispívá ke smíšenému souboru výzkumů o vlastnictví domácích mazlíčků a duševním zdraví,“ říká hlavní autorka Dr. Katherine Youngová. „Zatímco některé předchozí studie naznačovaly výhody, velká, podélná povaha tohoto výzkumu poskytuje robustní důkazy o opaku.“

Pozitivní vliv na člověka však existuje

Přestože vědci došli k výše uvedeným poznatkům, nadále zdůrazňují, že duševní pohodu člověka ovlivňuje mnoho dalších faktorů. Pořízení zvířete tedy není nikdy rychlé řešení problémů s duševním zdravím.

Může však napomoci k aktivnímu pohybu, a to díky pravidelnému venčení, což pochmurnou psychiku vždy značně „nakopne“. U lidí, kteří žijí sami, může zvíře zmírnit pocit osamělosti a nedostatku komunikace.

