Může pes míchaná vajíčka?

Vejce jsou pro psy prospěšná, a to v jakékoli formě, ale mají i svá rizika. Už od přírody je dáno, že psi, žijící v minulosti spíše na divoko, se velice zajímali o ptačí hnízda, odkud vyjídali vajíčka. Dokonce se nevyhýbali ani skořápkám.

Většina majitelů se brání psům vajíčka dávat, přestože názory některých veterinářů jsou takové, že naopak pro srst je jedno syrové vejce rozmíchané s granulemi nebo psí pochoutkou prospěšné. Jaká úprava vajec je pro psy nejlepší a nejbezpečnější?

Vejce jsou komplexní potravina

Vejce jsou vynikajícím zdrojem proteinů, a obsahují i další velice prospěšné látky – aminokyseliny a mastné kyseliny. Nejlepší pro psy jsou obecně vejce vařená, mohou je jíst neomezeně, ale je lepší, když si na ně budou zvykat postupně. Nejlepší je začít jedním vejcem týdně a pozorovat, jak pes reaguje, zda nemá problémy s nadýmáním nebo vyměšováním. Pokud se nic nestane, není třeba se bát a počet vajec se může postupně zvyšovat. Horní hranice není dána, je jasné, že by pes, v případě potřeby, odmítl.

Nejlepší pro psy jsou vejce tepelně upravená, ale jen jednoduše. Nesolte, neochucujte. Zdroj: shutterstock.com

Někteří chovatelé dokonce vařená vejce používají jako zdravé pochoutky a doporučují je dávat těm psům, kteří mají podrážděný žaludek.

Vyváženost nade vše

Problém by mohl nastat tehdy, pokud byste vašeho psa (a to platí i u koček) krmili výhradně vejci. Nedostávali by totiž tak do těla vyváženou stravu a chyběly by jim živiny, které vejce neobsahují. Na pozoru byste se měli mít i u vajec solených.

Riziko (nejen) salmonely

Obezřetnost je více na místě u syrových vajec, a je to logické. Syrové vejce může obsahovat mikroorganismy, které by u psa mohly vyvolat zdroj nákazy, stejně jako u člověka. Ani psi nejsou imunní vůči salmonelóze, proto bychom měli být stejně opatrní u našich čtyřnohých mazlíčků, jako jsme sami u sebe. Vejce bychom měli brát z důvěryhodného chovu a měli bychom je vždy prozkoumat hned po rozklepnutí, zdali jsou v pořádku.

Pokud byste psa krmili syrovými vejci pravidelně, mohlo by dojít k tomu, že by se mu nedostával biotin neboli vitamin, který přispívá ke zdravé funkci kůže, trávení a metabolismu.

Míchaná vejce ano, ale jednoduchá

Pro psy je tedy vždy lepší vejce uvařit nebo jinak tepelně upravit, ale jen jednoduše. Stejně jako bychom neměli přidávat sůl, neměli bychom ani připravovat míchaná vejce tak, jak bychom si je dali k snídani sami – tedy psovi neuděláme radost máslem ani žádnou jinou specialitou. (Samozřejmě, že míchaná vejce se šunkou by jej asi potěšila, co si budeme namlouvat…). Ostatní přísady, než samotná vejce by nemusely být pro psa přínosné.

