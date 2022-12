Agresivní pes: Jak se podle kynologa bránit a proč se postavit zády ke stromu

Zdroj: The Len / Shutterstock.com

Někdy se můžete setkat s toulavým psem se známkami agrese a být vystaveni riziku napadení. Víte, co v tuto chvíli dělat a jak se bránit?

Je všeobecně známo, že Česko je národem pejskařů s jedním z nejvyšších poměrů psů k počtu obyvatel. Ovšem ne vždy má každý pes svého pána, a tak se můžete setkat i se psy opuštěnými či zatoulanými. Někdy se může stát, že takový pes může vykazovat jisté známky nepohody a agrese. Jak se v této nepohodlné situaci chovat, co nedělat a na co si dát pozor? Máme pro vás pár prověřených rad profesionálního kynologa.

Všímejte si řeči těla

Pokud se potkáte se psem, který očividně nemá poblíž svého majitele, v první řadě si zachovejte chladnou hlavu a zbytečně nepanikařte. To by psa mohlo rozdráždit. Neutíkejte, ani se nedívejte psovi do očí a nesnažte se s ním bojovat.

Jakmile pes vykazuje jisté rysy agresivity, buďte na pozoru. Zvíře je totiž v napětí, což se projevuje naježenou srstí, vztyčenýma ušima i ocasem a často také vrčením a vyceněnými zuby. Pes si vás v tu chvíli zpravidla prohlíží upřeným pohledem a štěká. Co tedy v tuto chvíli nejlépe udělat?

Pevný postoj a zkřížené ruce

Nejprve se vždy zastavte, zaujměte vzpřímený postoj a zkřižte ruce před hrudí. Vyhněte se také přímému očnímu kontaktu se zvířetem, který šelmy vnímají jako výzvu k boji.

Postavte se zády ke stromu

Pokud čelíte rozzuřenému psovi a máte v blízkosti nějaký pevný bod, postavte se k němu zády. Nemusí se jednat jen o strom, vhodná je i stěna či plot. Psa zbytečně neprovokujte a nemávejte rukama či taškou, ani se jej nesnažte jakkoliv jinak odehnat. Zvýšilo by to jeho agresi.

Nikdy se neotáčejte zády a dejte pokyn

Jakmile zaujmete pevný postoj, udělte psovi sebevědomým hlasem vhodný příkaz jako například „Domů!", „Fuj je to!" a zkuste i upozornění na páníčka. V případě, že by nešlo o toulavého psa, mohl by celou situaci zachránit majitel psa, kterého zvíře poslouchá.

Kdy utéci?

V případě, že pes na nic nereaguje a vy se rozhodnete k útěku, zvolte jen možnost krátkého rychlého běhu na místo, kde je nějaká překážka, za kterou se budete moci schovat, nebo na ni vylézt.

V případě, že pes na nic nereaguje a vy se rozhodnete k útěku, zvolte jen možnost krátkého rychlého běhu tam, kde se můžete za ně co schovat. Zdroj: shutterstock.com

Když dojde k napadení…

Psi zpravidla útočí především na hlavu, krk a nohy či ruce. Pokud dojde k fyzickému střetu, máte dvě možnosti. Buď se schoulit do klubíčka a rukama, kabátem nebo bundou chránit svůj krk i hlavu. Pokud máte kurz sebeobrany, jste na tom podstatně lépe. Ostatní si různé techniky obrany mohou osvojit na nabízených kurzech.

