Nebezpečné jídlo pro psa: Některá běžná jídla ho mohou pomalu zabíjet

Víte, která oblíbená jídla jsou pro naše psí miláčky nebezpečná? Sice to u většiny takových potravin neznamená, že váš pes po požití takového nebezpečného jídla okamžitě zkolabuje, ale jeho zdraví to nepřidá. Připravili jsme pro vás seznam nevhodných potravin, které byste pejskům rozhodně měli odepřít.

O čokoládu se nedělte

To je na jednu stranu dobrá zpráva. Zůstane víc pro vás! O čokoládové cukrovinky se s vaším psem v žádném případě nedělte. Jsou pro ně až smrtelně nebezpečné. Čokoláda může způsobit záchvaty či bezvědomí. Pes zkolabuje a může zemřít už do čtyřiadvaceti hodin.

Čokoláda je pro psy skutečně nebezpečná. Zdroj: Alex Kosev / Shutterstock.com

Nebezpečné může být i některé ovoce

Hrozny i rozinky jsou pro psy nebezpečné, a dokonce i v malých dávkách mohou přivodit smrt. Po požití mohou vyvolat selhání ledvin. Je to jako ve většině případů individuální, ne všechna zvířata reagují stejně. Zajímavé je, že zatím vůbec netušíme, která látka problémy u psů vyvolává.

I další ovoce je nebezpečné, a to především kvůli peckám. Jádra často obsahují v malém množství kyanid. Žvýkáním i při hře, se může kyanid začít uvolňovat a problém je na světě. U pecek hrozí také riziko vdechnutí a udušení. Proto zvířatům rozhodně nedávejte pecky nebo zbytek ovoce na hraní.

Pecky představují pro zvířata dvojí risk. Zdroj: anitasstudio / Shutterstock.com

Persin v avokádu je pro zvířata nebezpečný

Látka persin obsažená v avokádu je pro člověka neškodná. Samozřejmě existují i citliví lidé a alergici, kteří mohou mít na persin reakci. Persin je ale vyloženě nevhodný a nebezpečný pro mnohá zvířata, rozhodně i pro psy a kočky. Psi, kteří požvýkají listy, kůru, slupku či pecku avokáda mohou mít žaludeční problémy, ale persin také poškozuje srdce. Avokádo je nevhodné, či dokonce smrtící pro mnohá další zvířata.

Avokádo je pochoutkou pro labužníky, ale psi by se mu měli obloukem vyhnout. Zdroj: Autor: Elena Shashkina / Shutterstock.com

Cibuloviny psům škodí

Cibule a pažitka i česnek obsahují látky, které zvířatům mohou přivodit anémii, slabost či problémy s dýcháním. Zajímavé je, že úprava není vůbec důležitá. Cibuloviny jsou pro zvířata nevhodné sušené, vařené i čerstvé. Mnohá zvířata od nich však neodradí ani jejich štiplavá chuť.

Nebezpečný kofein

Káva i čaj jsou pro pejsky až příliš silné. V podstatě u nich způsobují to stejné, co u jejich dvounohých majitelů, jenže naše tělesná schránka je na stimulaci centrálního nervového a cévního systému rozhodně lépe přípravna. Nadmíra čaje i kávy by i u lidí způsobila stejné problémy, jimiž jsou neklid, bušení srdce či zvracení. Pro zvířata může být požití kofeinu v sedlině, čajových sáčcích či v nápoji samotném i fatální.

To co voní lidem, může zajímat i psa. Kofein je pro psí mazlíčky skutečně nebezpečný. Zdroj: Rawpixel.com / Shutterstock.com

Tučné mléčné výrobky nejsou bezpečné

Záněty, plynatost, průjmy a další problémy se zažíváním se u psů projevují po požití mléčných výrobků s vysokým obsahem tuku. Mléčné výrobky obsahující málo tuků jsou bezpečné, ale nejlepší bude se o lidské jídlo se zvířaty nedělit.

Tomatin je nebezpečný i lidem

O rajčatech a tomatinu se mluvilo a mluví stále. Nejen v souvislosti se psy, ale také s lidmi. Konzumace nezralých plodů a částí rostliny je nebezpečná a psům způsobuje letargii, dýchací problémy, zvracení, slinění, křeče, zácpu či průjem. Nenechávejte psy v okolí rajčat. Pokud se nudí, může je napadnout ochutnávat roztomilé kuličky nedozrálých rajčat pod květináči.

Tomatin je obsažen v nezralých plodech a zelených částech rostliny. Zdroj: AHMAD FAIZAL YAHYA / Shutterstock.com

Játra jen vařená a občas

Psům nesvědčí ani syrová či často podávaná tepelně zpracovaná játra. Nevhodné jsou také šunky či slanina či příliš slaná jídla a sůl samotná. Pejskům způsobují problémy s ledvinami, nadýmání až torzi žaludku. Játra jsou toxická vitaminem A, který u psů způsobuje deformaci kostí, nechutenství, a tím pádem snížení tělesné hmotnosti.

Další pro psy nebezpečné potraviny

Nejsou vhodná ani syrová vejce, vařené kosti, houby, muškátový oříšek či vlašské ořechy. A co z toho všeho vyplývá? Psí organismus je natolik odlišný, že lidské jídlo nezpracovává dobře. Zdánlivě neškodné potraviny psům způsobují zdravotní potíže, které jsou zcela zbytečné. Nedělte se s nimi proto o vaši porci. Nepřilepšíte jim, naopak jim můžete snadno ublížit.

Zdroje: https://en.wikipedia.org, https://www.pespritelcloveka.cz, https://www.ctidoma.cz/