Dáváte tyhle potraviny své kočce? Hrozí, že ji otrávíte

Možná i vy patříte k těm chovatelům, kteří nedokážou odolat prosebným pohledům svých koček pokaždé, když si na něčem pochutnáváte, a s dobrotami se s nimi pak v dobré víře podělíte. V mnoha případech se tak ale dopouštíte zásadní chyby. Některé potraviny totiž mohou u koček způsobit nepříjemné zdravotní obtíže.

Přestože své kočce nakoupíte kvalitní granule, voňavé konzervy a také nejrůznější kočičí pamlsky, s největší pravděpodobností se k vám bude rychle lísat, jakmile uvidí, že si vy sami dopřáváte nějakou dobrotu. Váš čtyřnohý kamarád nebo kamarádka vás pak začne zahrnovat smutnými pohledy a možná i mňoukáním, neboť chce ochutnat, co to máte dobrého. Spousta chovatelů pak prosbám podlehne a s kočkou se podělí. To se ale nemusí úplně vyplácet. Můžete totiž svou kočku snadno otrávit. Víte, které potraviny byste kočkám v žádném případě neměli dávat?

Čokoláda

Lahodná čokoláda nevoní a nechutná jen lidem, ale také kočkám. Bohužel se v ní nachází látky zvané methylxanthiny, které dokáží nepěkně zamávat s trávicím ústrojím kočky. Kočka, která snědla byť jen kousek čokolády, může trpět průjmy, zvracením, vysokou teplotou, a dokonce také srdečními obtížemi. Čokoládu si tedy raději dopřejte sami, případně s rodinou či přáteli.

Mléko

Navzdory tomu, že nám vždy různé seriály a filmy ukazovaly, nakolik kočky milují kravské mléko, je to docela jinak. Ano, mléko kočkám chutná, ale jeho konzumace je pro ně naprosto nevhodná. Laktózu v něm neumí strávit, a tak mohou trpěl bolestmi žaludku a průjmy. Pokud vaše kočka mléko miluje, podívejte se v obchodě po mléce vyloženě určeném pro kočky.

Kvůli obsahu laktózy pochopitelně kočkám nedávejte ani jiné mléčné výrobky, jako jsou sýry a jogurty.

Kravské mléko může kočkám pořádně zatočit se zažíváním. Zdroj: shutterstock.com

Česnek a cibule

Vůbec nejnebezpečnější jsou pro kočky česnek a cibule. Tyto potraviny, bez kterých si neumíme představit vaření, totiž kočkám poškozují červené krvinky. U koček se po konzumaci česneku či cibule může objevit zvracení, malátnost, snížená chuť k jídlu anebo také bledé dásně a oranžová až červená moč. Jakmile se takových příznaků všimnete, okamžitě vyhledejte veterináře. V ideálním případě jej ale navštivte v tu chvíli, kdy zjistíte, že vaše kočka cibuli nebo česnek požila.

Hroznové víno

Nebezpečné je pro kočky také hroznové víno, které po konzumaci může během pár hodin způsobit selhání ledvin. A to i v malém množství. Máte-li doma kočka, hroznové víno raději skladujte na místech, kam se kočka nemá šanci dostat.

Mnohé naše pokrmy nejsou pro kočky vhodné. Zdroj: Kozyk Ivan / Shutterstock.com

Pečivo z kynutého těsta

Kynuté těsto a dobroty z něj upečené u koček vyvolávají až nesnesitelné bolesti břicha. V krajních případech se mohou jejich žaludek a střeva nafouknout natolik, že hrozí, že orgány prasknou.

Syrové maso a vejce

I když spousta chovatelů dává ráda kočkám odřezky masa, které zůstanou po přípravě jídla, rozhodně nejde o něco, co by se doporučovalo praktikovat. Syrovým masem, zvláště pak tím kuřecím, se mohou kočky nakazit salmonelou. To platí i v případě syrových vajec. Namísto toho jim raději dejte jejich oblíbenou kapsičku.

Nebezpečné jsou pro kočky také alkoholické nápoje, nápoje obsahující kofein, avokádo anebo například potraviny obsahující umělá sladidla. Vždy kočky tedy raději krmte produkty určenými přímo pro ně, ať své mazlíčky neohrozíte na zdraví. Stejně tak všechny zmíněné potraviny udržujte mimo jejich dosah.