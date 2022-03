Nejchytřejší kočky: Mezi kočičími plemeny jsou překvapivé rozdíly v inteligenci

O kočkách obecně víme, že jsou velmi chytré, ale také osobité a svéhlavé. Kočky dokáží řešit problémy a vyrovnat se s nezdary. Není tomu ale u všech plemen stejně. Jsou rasy, které svou inteligencí vynikají více než jiné.

"Kočka je inteligentnější, než si lidé myslí, a lze ji naučit jakémukoli zločinu," napsal Mark Twain v knize Kočičí pohádka. Ač lidé připisují většinou více inteligence psům, mohou se často mýlit.

Kočky většinou dávají přednost společnosti a nesnášejí samotu. Jsou věrné a dokážou být i skvělí ochránci.

Přestože některé z nejchytřejších koček lze snadno vycvičit, existují i jiné způsoby měření jejich inteligence, například jak rychle se učí, jak dobře se přizpůsobují novým situacím a prostředí a jak komunikují s lidmi a jinými zvířaty. Pokud si nejste jisti, kterou kočku si pořídit, a jde vám o inteligentního zvířecího partnera, nabízíme vám seznam pěti nejchytřejších kočiček.

Habešská kočka Zdroj: Profimedia

Habešská kočka

Habešské kočky jsou velmi hravé a učenlivé. Snadno se naučí aportovat s malými předměty a budou to dělat rády. Habešská kočka také skvěle skáče a šplhá. Pokud nemá k dispozici skutečný strom, sama si ho vyrobí z knihovny, záclony nebo čehokoli jiného, po čem se může vysoko vyšplhat. Habešské kočky jsou také zvědavé, a pokud něco upoutá jejich pozornost, mohou se to pokusit vzít a prozkoumat. Tyto kočky jsou rády středem pozornosti a vyžadují neustálou stimulaci. Takže byste s nimi měli trávit co nejvíce času. Vzhledem k tomu, že habešské kočky patří k nejchytřejším plemenům na světě, nebylo by překvapivé, kdyby se naučily chodit na záchod, otevřít vodovodní kohoutek, anebo přepnout kanál u televize.

Siamská kočka je krásná, temperamentní a oddaná společnice. Zdroj: MAErtek / Shutterstock.com

Siamská kočka

Siamské kočky jsou „upovídané“ a hlasité. Když si s nimi povídáte, jsou nejšťastnější, protože jsou velmi společenské. Rády vše sledují a zvědavě pozorují, co děláte. Jsou velmi chytré a nudí se, pokud se jim nevěnujete. Proto by jim vždy mělo být ponecháno něco, co je zaměstná. Milují třeba puzzle hračky, které jim zabrání, aby si samy vytvářely zábavu například pomocí toaletního papíru nebo papírových kapesníků. To bychom asi neradi.

Siamské kočky vám dají najevo, když se nudí nebo jsou nespokojené, navíc to dávají najevo nahlas.

Siamské kočky jsou oblíbené mezi celebritami – měli je například John Lennon, James Dean anebo Ricky Gervais.

Turecká van kočka

Název tohoto plemene pochází od tureckého jezera Van, v jehož okolí se kočky vyskytují. Rády si na všechno přijdou samy a nemají rády, když je někdo drží.

Stejně jako habešské kočky i turecké van milují šplhání, ale nejsou při něm příliš elegantní. Jsou celkově velké a neohrabané a mají tendenci převracet věci, někdy i záměrně, jen aby viděly, co se stane. Také ony se ale mohou naučit aportovat a dělat triky. A navíc mají rády vodu! To zároveň v kombinaci s jejich sklonem k převracení předmětů přemění koupelnu v nebezpečné místo. Van kočky jsou chytré dost na to, aby dokázaly otočit kohoutky a mohly se samy napít nebo si hrát ve vodě.

Jejich nos je navíc signálem jejich spokojenosti. Nos tureckého vana funguje jako náladový kroužek: Když je kočka rozrušená, nos zčervená. Nejlepší je nechat je prozkoumávat na vlastní pěst a dát jim hračky, které jim umožní simulovat vrhání se na kořist.

Barmská kočka Zdroj: Profimedia

Barmská kočka

Barmské kočky byly oblíbené u mnichů a králů. Barmské kočky, stejně jako siamské, rády mluví, ale nejsou tak hlasité. Na člověka se hodně upínají, proto je lepší nenechávat je o samotě. Jako společníka ale rády přijmou i jinou kočku nebo psa.

Učení barmských koček různým trikům jim pomůže udržet mysl v chodu a rády se před vašimi přáteli předvedou, mohou se naučit povely sedni, převalovat se, aportovat nebo dokonce chodit na vodítku. Jsou rády středem pozornosti. Budou vás všude následovat a jejich sklon k prozkoumávání znamená, že poměrně rychle poznají váš dům lépe než vy.

Samci barmských koček jsou obvykle učenlivější a rádi si vám na chvíli sednou na klín, samice bývají náročnější.

Barmské kočky mají tendenci žít poměrně dlouho. Jedna barmská kočka v Austrálii se dožila 24 let, což je pro toto plemeno rekord.

Bengálská kočka Zdroj: Profimedia

Bengálská kočka

Bengálské kočky jsou podobné leopardům a možná i proto jsou velmi žádané. V roce 1990 zaplatila jedna Britka za bengálskou kočku přes 50 000 dolarů. Bengálské kočky se výborně učí triky a umí skvěle zacházet s tlapkami, což může někdy vést k problémům, protože mají zálibu ve vypínání vypínačů, hraní si s elektronikou a dělání neplechy.

Bengálské kočky také milují vodu, a pokud mohou, budou vás následovat do vany nebo sprchy. Jejich láska k vodě a obratné tlapky z nich však dělají noční můru pro ryby v akváriích nebo zahradních jezírkách. Navíc rády šplhají, stejně jako leopardi, takže rozhodně budou potřebovat kočičí strom, pokud nechcete mít záclony plné děr.

Tak vybrali jste si? Tato kočičí plemena jsou chytrá, učenlivá a jsou vynikajícími průzkumníky. Hračku si samy umí vyrobit z čehokoli. Rády experimentují a rozvíjejí svou fantazii. Kočky se dokážou zabavit samy a skvěle přicházejí na to, jak se dostat na nová místa. Pokud si nedáte pozor, může vás kočka někdy přechytračit.

